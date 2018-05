Tohle má být naše oslava? Legendy trápí, jak hraje jejich Zbrojovka

V atmosféře hrozícího sestupu do druhé ligy však nejsou oslavy tím, na co by se klubové legendy mohly těšit.

„Jsme z toho špatní. Nálada na oslavy není. Ta situace je hodně blbá,“ připouští brankář tehdejšího mistrovského týmu Josef Hron. „Zrovna jsem o tom mluvil s Rosťou Václavíčkem. Chodíme hrávat nohejbal, vídáme se. Rosťa mi říká: Ty, Pepo, přece nebudeme dělat oslavu titulu, když se spadne! To jako spadneme z ligy a budeme slavit? Vždyť to je hrůza,“ přiznal Hron, že diskuse mezi členy někdejší mistrovské party na téma sestupu běží.

Oficiálně to má být v polovině června velká sláva. V plánech je i pozvánka pro veterány Dukly Praha a Spartaku Trnava, s nimiž tehdy Zbrojovka o titul soupeřila.

„Nepočítám s tím, že na to bude nálada. Červen je za rohem. Kdyby se nějak zachránilo, tak to bereme, to se oslava udělat dá. Ale ta šance tam už žádná není,“ míní Hron.

Matematicky vzato šance na zachování první ligy pro Zbrojovku existuje pořád. Tři kola před koncem ztrácí na záchranu šest bodů. Ale taky může být velmi rychle po nadějích. Pokud Zbrojovka prohraje v neděli v Teplicích, sestoupí po sedmi letech do druhé ligy. Jenom vítězství zachová teoretickou naději.

Jarůšek se chytá naděje

Pardálům, kterým Brno kdysi leželo u nohou, z toho není dobře na srdci. „Dostali jsme se do hodně nepříjemné situace. Ještě pořád tedy není uzavřená... Pořád před mančaftem je devět bodů a soupeři jsou celkem i hratelní. Ale ztráta je velká. Je mi z toho pekelně smutno, stejně jako každému Brňákovi. O to víc, že to přišlo v době, kdy se zdálo, že se o zachraňování ligy ani bavit nebudeme,“ připomíná internacionál Karel Jarůšek, že závěr podzimu a ještě začátek jara byl pro Zbrojovku více než nadějný.

Pak ale ve 20. kole přišel domácí debakl s Mladou Boleslaví a strašidelný pád. Za posledních sedm kol brali Brňané jen jeden bod doma s Karvinou.

Hrozící sestup dopadá i na ty, kteří titul v roce 1978 zažili jako fotbaloví žáčci. Pavel Holomek tehdy obdivoval Karla Kroupu, znal ho z domova v Bosonohách. Později se podobně jako Kroupa stal útočníkem a dával góly za Brno. Konkrétně jich za osm sezon za Lužánkami za Zbrojovku nastřílel 35, další přidal v Teplicích a v Drnovicích.

Na 40. výročí titulu bude pozvaný, počítá s osobní účastí.

„Ale je to tristní výročí. Věřit se musí do poslední chvíle, tak doufám, že hoši v neděli vyhrají... Hezky to ale nevypadá,“ sleduje s neklidem Holomek.

Stejně vnímá sestupovou šlamastyku i jeho bývalý spoluhráč René Wagner. Taky on patřil k těm, kdo v 90. letech minulého století napínali sítě za soupeřovými brankáři. U Wagnera stojí ve statistikách 41 branek za Brno.

„Hrozba sestupu je pro mne takové malé neštěstí. Zbrojovka je jedním z klubů, které mám v srdci. Věřím tomu, že v Brně by první liga být měla,“ říká. Realitu ale vedle patriotismu vnímá taky. „Chápu, že jsou sezony, kdy se to nepovede. Přivedou se hráči, kteří nejsou schopni první ligu hrát, a spadne se. To se ve fotbalu stane,“ pozoruje.

Radosti je během let málo

Část brněnského mistrovského týmu z roku 1978 se dodnes schází. Na kávu, na nohejbal, na zápasy anglické Premier League jako diváci...

„Tehdy jsme hráli na vrchu tabulky několik sezon po sobě, titul nebyl výstřelem do tmy. Mužstvo se posílilo, až se podařilo první místo vybojovat. Mysleli jsme si, že to v Brně bude nafurt. A není. Je to naopak špatný,“ uvědomuje si Hron.

Zaskočený ale taky vyloženě není. „Četl jsem, že my jsme od roku 2001 byli jen třikrát v horní půlce tabulky! Těch dobrých sezon je tam hrozně málo,“ smiřuje se.

V roce 1978 získalo Brno jediný titul fotbalového mistra země. Vybojovali jej (zleva): vedoucí mužstva Povolný, J. Svoboda, Petrtýl, Dvořák, Václavíček, Jarůšek, Mazura, Hron, E. Došek, Pospíšil, trenér Masopust, v pokleku asistent trenéra Padúch, Kotásek, Kroupa, Pešice, J. Klimeš, Janečka, Kopenec, L. Došek, Hajský a Bureš.

Připomíná však, že ani při letošním tápání nemusela sezona končit bojem o holé přežití. „Úplně nejklíčovější byla doma Mladá Boleslav. Ta kdyby se porazila, tak jsme úplně někde jinde. Mančaft by tomu spodku odskočil, psychicky by byl jinde,“ lituje Hron.

Jarůšek s ním souhlasí. „Baník se mezitím zvedl, Mladá Boleslav šla nahoru tím, jak vyhrála u nás, a naši kluci do toho padli. Pak se stane, že neporazí Karvinou, prohraje se na Dukle nebo na Slovácku, kde se mohlo vést po penaltě, kdyby byla odpískaná. Mohlo se tam vyhrát. Co je komu potom platné, když komise řekne, že penalta pro Brno měla být? Třeba tyhle body můžou být rozhodující!“ hněvá se Jarůšek.