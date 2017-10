Brněnská Zbrojovka padla i s posledním týmem druhé ligy. Chybí jí lidi

V úvodu zápasu kouč často postával u postranní lajny. Portugalskému obránci Gomesovi gestem třeba naznačoval, kde by se podle jeho představ měl pohybovat.

Postupem času se ale divákům sedícím na hlavní tribuně ukrýval pod stříškou domácí střídačky, zpod které ve druhé půli nevykoukl snad ani jednou.

Jako by si tam nový trenér strádající Zbrojovky Roman Pivarník začínal uvědomovat: Ligová záchrana bude pořádná fuška! „Je jasné, že to tak bude. Ale uvidíme až v lize,“ podotkl 50letý fotbalový kouč.

Pokud by Zbrojovka podávala podobné výkony jako v pátek v přípravném utkání proti Vítkovicím, mohla by v předstihu tisknout fotbalové parte, ve kterém se bude loučit s nejvyšší soutěží.

Poslednímu celku druhé ligy totiž Brňané podlehli 1:2. „Jsem ale rád, že jsme zápas odehráli. Mohli jsme vidět hráče, jak se chovají v určitých situacích,“ řekl Pivarník. „Byly tam dobré věci. Ale byly tam i věci, na které musíme pracovat,“ distingovaně hodnotil.

Zápasový test odhalil, že ani uznávaný kouč od středy, kdy převzal trenérskou taktovku nad Zbrojovkou, nesvede zázraky na počkání.

Brňany po startu ligy tíží chatrná psychika. „U mužstev, která jsou dole v tabulce, to tak bývá. Nejsme jediní, kdo s tím zápolí,“ upozornil Pivarník.

Spíš ho musí štvát, že se Zbrojovka kvůli zraněním, šrámům a reprezentačním absencím rozsypala i personálně. V pátek měl k dispozici pouze tři náhradníky do pole. I proto musel slovenský odborník, který je po Habancovi a Dostálkovi už třetím hlavním koučem Zbrojovky v aktuálním ročníku, improvizovat ve středu obrany i zálohy.

A poslepovaná sestava neobstála. Domácí možná častěji drželi míč, víc gólových příležitostí si ale vytvořil druholigový outsider, kterého nově vedl exbrněnský Ludevít Grmela.

V čem se musí Zbrojovka zlepšit? „Ve všem! Jak se chováme v defenzivě, v ofenzivě, po stranách... V zápase bylo hodně nevynucených chyb, kdy ztrácíme balony. Nebyli jsme schopní aplikovat, jak chceme hrát, jak chceme rozehrávat. Na to zatím nebyl čas.“

A moc ho nezbývá. Liga se po reprezentačním bloku rozjede za týden. Přípravný mač naznačil, že Pivarník bude muset do svěřenců ještě víc nadrtit taktické pokyny, posuny, způsoby zakládání útoků. Trenér-pragmatik musí vědět, že za estetický dojem body přibývat nebudou.

„Začali jsme dělat hned to, co chceme změnit, aby to hráči vstřebali. Budeme v tom muset pokračovat dál. Je to komplikovaná situace, ale jsme tu od toho, abychom se s tím vypořádali.“ Uzavřené přestupové okno navíc maří možnost, že zbídačený tým může ulovit posilu. „Nemá smysl naříkat. Stav je jasně daný. Mužstvo je jasně dané. Jde o to, zda se s těmito hráči do konce podzimu dokážeme zvednout,“ řekl Pivarník.

Sám si po inauguraci vytyčil, že se s týmem po podzimu chce vydrápat na šestnáctibodovou metu. (Nejen) včerejšek ukázal, že to pro Zbrojovku bude mimořádně náročná fotbalová fuška.

Zbrojovka Brno - Vítkovice 1:2

Branky: 8. Vraštil - 39. Matěj, 90. Mišinský. ŽK: Gomes (Brno). Rozhodčí: Marek - Polák, Dohnálek.

ZBROJOVKA: Melichárek (46. Halouska) – Gomes (46. Jovanović), Gáč, Vraštil, Jablonský – Janošek, Pilík – Juhar (46. Fortes), Škoda, Lutonský (46. Přichystal) – Koné. Trenér Pivarník.

VÍTKOVICE: Květoň (46. Nemrava) – Prajza, Mikula (46. Kotouč), Dramé (46. Motyčka), Twardzik – Aboubakar, Bzirský (46. Honiš), Matěj (46. Mišinský), Kučera (55. Pavelka) – Mrázek (46. Urbančok), Szotkowski (46. Vasiljev). Trenér Grmela.