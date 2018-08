Zbrojovka v pasti. Jakou cestu zvolí vedení fotbalového Brna?

Svoje záměry představí v pondělí, kdy na tiskové konferenci vystoupí nový trenér brněnských fotbalistů Pavel Šustr, narychlo vytažený od staršího dorostu.

Jinými slovy, áčka Zbrojovky se místo odvolaného Romana Pivarníka, jemuž zlomila vaz sobotní prohra 1:2 v derby v Prostějově, ujímá coby trenér úplný debutant v soutěžích dospělých. Zdatně si však počíná u mládeže, na kterou by Zbrojovka do budoucna chtěla stále více sázet. Zároveň je Šustr asistentem u reprezentační sedmnáctky.

Pivarníkova období v Brně PODZIM 2017

Zápasů: 6

Bodů: 10

Počáteční umístění: 14. místo

Na konci období: 12. místo JARO 2018

Zápasů: 14

Bodů: 9

Počáteční umístění: 12. místo

Na konci období: 16. místo PODZIM 2018

Zápasů: 6

Bodů: 7

Počáteční umístění: –

Na konci období: 8. místo

„Bližší informace o vzniklé situaci a dalších krocích sdělí vedení klubu počátkem příštího týdne,“ stojí ve strohém prohlášení na webu Zbrojovky. Neuvádí se, zda Šustr převezme mužstvo nastálo, nebo dočasně.

Ačkoli sezona teprve začala, je postavení Brňanů ve 2. lize vzhledem k jejich snaze o postup tristní. Na první a druhé místo ztrácí osm, na třetí sedm bodů. Nebylo by divu, kdyby se vedení klubu rozhodlo sezonu obětovat ve prospěch sehrání kádru pod vedením nového trenéra. „Změna se dělala proto, aby se to zkusilo nastartovat a novým impulzem zvrátit,“ soudí ale muž z fotbalového prostředí, znalý dění v Brně.

Společně s Pivarníkem končí i jeho realizační tým, tedy asistenti Tomáš Trucha a Martin Vaniak, bude kompletně nový.

Ten Pivarníkův vedení Zbrojovky v létě potvrdilo po sestupu z první ligy až po delších jednáních. Trenérovi pak přivedlo k ruce ještě nového sportovního ředitele Tomáše Požára a angažovalo pětici posil – z toho tři třicátníky – a všechno vsadilo na jednu postupovou kartu.

Mimoděk se tak vehnalo do pasti, z níž nevede boční cesta. Nový trenér buď bude muset pracovat s kádrem, který si nevybral, což je vždycky problematické. Nebo bude muset kádr znovu přebudovat, ovšem ani to není záruka úspěchu. Nebo vsadí na mládež, jako to před Zbrojovkou už několik let nazpět úspěšně udělala Olomouc. Na takový projekt ale brněnský tým momentálně postavený není.

Zatne ještě Zbrojovka zuby v honbě za čelem druhé ligy? Když to nedopadne, riskuje, že sezona pak bude pryč úplně bez efektu.

Chce-li vedení klubu rozháranému mužstvu skutečně „pouze“ dodat nový impulz a pokračovat ve snaze o postup, je akce s výměnou trenéra prováděná za pět minut dvanáct. Hned ve čtvrtek jede Zbrojovka do Ústí nad Labem, celku ze špičky druhé ligy. Může zafungovat efekt „nového koštěte“ a mobilizace sil v jednom konkrétním utkání, po němž následuje dvoutýdenní pauza.

Ta je potřeba tak či tak. V Prostějově si brněnští hráči často nerozuměli, z vytrvalé územní převahy vytěžili jenom jeden gól z penalty a inkasovali po neskutečných zkratech, jimiž soupeři nabídli klíčové standardní situace – dvě penalty, z nichž jednu domácí Karel Kroupa nedal, a v nastaveném čase trestňák, z něhož Dmytro Žikol rozhodl.

„Na rovinu musím říct, že ke konci nás Zbrojovka zmáčkla, nějakou dobu jsme se nedostali z vlastního vápna, horko těžko jsme bránili remízu. Někdy to tak bývá, že když nám vítězství v 1. kole ten nahoře sebral, tak teď nám to vrátil,“ ulevil si prostějovský kapitán Kroupa.

Habanec, Pivarník, Šustr ...

Fanouškům Zbrojovky uznání domácích, že vyhráli se štěstím, nestačilo. Po utkání – jako už vícekrát v sezoně – svým hráčům nadávali. „My jsme Zbrojovka, vy nejste nic,“ častovali skleslou skvadru.

O den později se ukázalo, že výsledek a herní projev v derby zklamal i vedení brněnského klubu. Dopoledne už tým měl nového trenéra.

Opakuje se loňský scénář, jen s tím rozdílem, že před rokem vydržel trenér Svatopluk Habanec v Brně jen do 4. kola. Pivarník ho „přežil“ o dva týdny.

U brněnského mužstva končí trenér, jehož renomé mělo v poslední době jen málo koučů na lavičce Zbrojovky. V evropských pohárech vedl Plzeň, působil v zahraničí. Dokázal postoupit do první ligy.

Zároveň ho na posledních štacích v Plzni a v Brně provázela pověst neskutečně tvrdého pedanta, vzdáleného od hráčské kabiny.

Největší úspěchy měl v Brně hned po svém příchodu loni na podzim, když během krátké doby vytáhl Zbrojovku z prakticky beznadějné situace až nad sestupové pásmo.

Pak ale nastal kolotoč změn, při nichž už mužstvo nikdy nešlapalo jako sehraný a dobře pracující tým. Ve dvou přestupních obdobích po sobě došlo k velké výměně hráčů, do toho letos v létě vznikla v klubu funkce sportovního ředitele a obsadil ji Tomáš Požár.

Moc času na navázání společné práce z dřívějších let v Bohemians Praha nedostali. Přestože se to nezdálo jako pravděpodobné, odhodlala se Zbrojovka ještě k jednomu kotrmelci, a to změně trenéra.

A dál?