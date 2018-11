V první řadě jsem naštvaný na sebe, říká brněnský kouč Šustr

Po svém srpnovém příchodu k týmu pozvolna tlačil fotbalovou Zbrojovku směrem k druholigové špici. Dvě porážky na závěr podzimu však dojem z jeho práce zničily.

„Zbrojovka není hodna toho, abychom prohrávali takové zápasy. A už vůbec ne doma,“ soptil brněnský trenér Pavel Šustr po pátečním výbuchu s Vlašimí. „Ne, že mě to mrzí, vytočilo mě to do extrému.“

Možná i proto se v nezvykle otevřeném rozhovoru nebál ani adresné kritiky. Zároveň však svůj celek nehodlá odepsat.

Jste po zpackaném konci podzimu na hráče naštvaný?

Nejen na hráče, jsem naštvaný i na sebe. Přemýšlím, co jsme měli udělat jinak, jak jsme to měli jinak připravit. Ne, že bych to hodil jenom na ně. Jsme jeden tým a v první řadě jsem naštvaný vždycky na sebe.

Mužstva jste se ujal po 6. kole. Jak hodnotíte tu část podzimu, kterou jste strávil u kormidla?

Některé věci se výrazně změnily ve smyslu držení míče. Myslím, že obraz hry je úplně jiný, než jak Zbrojovka hrála předtím. Co nám chybí, je rychlejší přechod do útoku. Chybí nám víc hráčů do vápna do zakončení. Je to běh na delší trať. Některé věci se mění rychle, některé pomaleji. S výsledky nejsem spokojený vůbec, nebo možná částečně. S tím, co předvádíme na hřišti, jsem spokojený tak na padesát procent.

Dá se tato sezona ještě zachránit? To znamená vybojovat návrat do první ligy?

Jednoznačně. My to nemůžeme hodit za hlavu a říct si, že na to kašlem. Bodová ztráta tam je, to je jasné. Teď máme tři měsíce přípravy, abychom se nachystali na to, že zápasy na jaře musíme vyhrát všechny. Jestli se nám to podaří, budeme slavní. Když ne, tak si pak můžeme vyhodnotit, co jsme udělali blbě, a nachystat se na další sezonu. Ale jednoznačně to není o tom, že bychom se na tuto sezonu vykašlali.

Dá se na postup dosáhnout se současným kádrem?

Nemůžu mluvit za vedení. Některé hráče na některé posty vytipované máme. Když přijdou, budou to posily. Když ne, pracujeme s hráči, které máme. Ti hráči tady jsou a je to o tom, abych z nich vydoloval, co nejvíc to půjde.

Na čele se drží České Budějovice, Jihlava a Hradec Králové. Jsou silnější než vy?

Myslím si, že kádrem ani herně určitě lepší nejsou. My procházíme jakousi změnou, která může trvat déle, ale rozhodně si nemyslím, že by předváděli lepší hru než my. Pořád si stojím za tím, že máme tým, který je schopný hrát o první místa. Ale musíme ho tam dotlačit. Já ho tam musím dotlačit.

Máte devítigólového střelce Lukáše Mageru, ale dalším hráčům to moc nepálí. Třeba útočník Martin Zikl se netrefil ani jednou...

Speciálně k těm mladším hráčům: dostávají tady poměrně dost příležitostí, teď jsem tady ještě já, který je znám. Ale budou muset ve všem hodně přidat, aby se z nich stali ligoví hráči. Ať už to je Laďa Krejčí, Dominik Kříž, Dan Jambor, Martin Zikl speciálně. Jediný, který trošičku snese přísnější měřítka, je Tonda Růsek. Ti ostatní budou muset přidat a makat každý den. Protože cesta do ligového fotbalu je pro ně ještě hodně dlouhá a oni si to budou muset uvědomit. Jsem rád, že vám to můžu říct, aby to ode mě slyšeli i přes média. Oni si někdy myslí, že to půjde samo, ale samo to nikdy nepřijde.

Dupete po nich, nebo se jim spíš snažíte otevřít oči, aby na to přišli sami?

Tréninkový proces, který já uznávám, je o tom, že hráči mají možnost se rozvíjet. Podmínky tady mají nastavené, ať už od klubu, tak ode mě. Nejsem trenér, který za nimi bude stát a práskat nad nimi bičem, to dlouhodobě k ničemu nevede. Buďto to budou akceptovat, nebo ne, a pak nebudou hrát. Pak se na mě nemůžou zlobit, že odejdou třeba na hostování a budou takzvaně získávat ostruhy ve třetí lize, aby se otloukli ve velkém fotbale.

Zdá se, že k většímu počtu gólů vám schází větší agresivita ve vápně soupeře. Je to tak?

Mně to tam pořád chybí. Nechci těm klukům křivdit, ale v některých situacích je to o tom, že se rozběhnete a trefíte náběh, že soupeřova hráče přervete, zahodíte a možná vám balon přistane na hlavu nebo nohu. Myslím, že v některých situacích musíme být důraznější.

Proti Vlašimi jste také zaspali start, v němž jste rychle dostali dva góly. Čím to?

Protože už jsem se díval na video, nenazval bych to nekoncentrovaností. Hráči v daný moment nedokázali splnit, co v defenzivě plnit mají. Místo toho, aby přemýšleli nad tím, co vlastně v té defenzivě dělají, to chtějí rychle spravit a objevují se tam díry, které už jsme nebyli schopni zatáhnout.

Zápasově máte na podzim splněno. Budete ještě trénovat?

Čtrnáct dní ještě máme testování a pár tréninků. Měli jsme to naplánované tak, že to bude trošku uvolněnější, bohužel... Uvolněnější to tedy bude, nenechám je běhat čtrnáct dní po kopcích, to k ničemu nevede. Ale každopádně si detailně rozebereme celý kádr a podíváme se, kdo na co má, kam se může posunout. Budu mít pohovory s hráči, aby věděli, na čem mají pracovat, a aby se připravili na to, že nás čeká na jaře válka, která bude bolet.

Zvládnete se od fotbalu odreagovat?

Čeká mě úklid zahrady, ještě musím obouchat kachličky na záchodě, protože mi přijde obkladač. Ale já to nemám tak, že se půjdu někam odreagovat, mám tady rozdělanou práci. Možná bych se jel odreagovat, kdybychom byli první a měli deset bodů náskok. Teď nemám šanci, je potřeba se na všechno detailně připravit.