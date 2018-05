Tři trenéři, jeden sestup. Sezona, která se fotbalovému Brnu nepovedla

V tomto ohledu nemá Brno konkurenci. Stejný ostudný „double“ se naposled podařil Košicím v roce 1986. Brno ho po letech 1961 a 1962 zažívá už potřetí.

„Je to velká škoda. Brno je fotbalová značka, patří do ligy. Mrzí mě, že v ní nebude,“ litoval i Michal Šmarda, asistent trenéra Vysočiny, která za Brnem v sobotu remízou 0:0 pomohla zavřít prvoligové dveře.

Taky je pro vás nezvyk, že byste po fotbalovém víkendu měli hledat výsledek Zbrojovky jinde než v nejvyšší soutěži? Raději si zvykněte. Od roku 2011 padá někdejší bašta podruhé, přičemž ještě třikrát k tomu se motala nad pásmem sestupu.

„Je mi záhadou, že Brno nedokáže sehnat lepší hráče,“ kroutí hlavou bývalá brněnská ikona René Wagner. Kdysi se z Brna „prostřílel“ do Rapidu Vídeň, což je počin, o kterém si poslední generace hráčů ve Zbrojovce může nechat jen zdát. Naposled takto vystoupil z řady před deseti lety odchodem do CSKA záložník Luboš Kalouda.

Od té doby Brno paběrkuje na rozhraní první a druhé ligy. V době, kdy se na červen chystá oslava 40. výročí titulu, to bolí dvojnásob.

„Podle mého názoru měli v Brně až moc velké oči, chtěli hrát něco jiného, než na co asi měli tým, a trochu se přepočítali. Dopadlo to, jak to dopadlo,“ říká Šmarda.

Zbrojovka před dvěma lety skončila šestá, myslela na poháry... Jenže pak se zřekla trenéra Václava Kotala, jemuž byl Šmarda pomocníkem, přivedla na lavičku Svatopluka Habance, kterému svěřila i manažerské povinnosti, a dostala se do víru hráčských nákupů, porážek, nadechnutí a dalších porážek, z něhož vychází otřesena jako sestupující.

Co dál? „Cílem by měl být rychlý návrat mezi elitu,“ myslí si Roman Pivarník, který je jako trenér pod nynějším pádem podepsán.

Kdo ale Zbrojovku z propadliště zpět do ligy povede, neví nikdo.

Pivarník měl smlouvu jen na první ligu a setrvání zvažuje. Část hráčů pod kontraktem je, jenže je otázka, jestli na nich bude chtít stavět klub. Vyjádření majitele Václava Bartoňka o tom, jaké budou další kroky Zbrojovky, se čeká.

„Klub má zájem, abych pokračoval. Pro mne je ještě brzo,“ řekl Pivarník. „Pracovalo se mi tam dobře, neříkám, že ve druhé lize dělat nebudu. Je to ale taky na vyřešení věcí okolo. Obsazení postu sportovního ředitele, který tam teď není a který bychom řešili tak či tak, protože je nezbytný. A potom složit mužstvo, aby k sobě typy hráčů pasovaly, doplňovaly se.“

Přesně tohle se Zbrojovce nepovedlo, a to zkusila tři kombinace trenér-kádr. Po Habancovi a Richardu Dostálkovi sestupnou tendenci neotočil ani Pivarník.

Smutek ve tvářích brněnských fotbalistů hovoří za vše. Zbrojovka po sedmi letech opouští nejvyšší soutěž.

Ve stávajícím rozpoložení může být i druhá liga pro Brno strašákem. Bojovná soutěž, v níž musí zájemce o postup umět stabilně hrát pod tlakem a vítězit, není pro každého.

„My jsme se snažili mančaft naučit vyhrávat v zimě, na soustředění, v únavě, doma, venku. Nakonec jsme ale zápasy nedokázali dotahovat ani k remízám,“ přiznal Pivarník.

Vzhledem k tomu, že se Brnu nepovedlo „trefit“ ani posily, je výsledkem nejen sestup, ale i krajně mlhavá budoucnost.