Odchod zadním vchodem, zklamání, ticho. Na Brno naplno dolehl sestup

Vstupné zdarma, přes pět tisíc diváků v hledišti, vytrvale povzbuzující kotel… a na konci zdrcené pohledy, bědování a zmar. „My jdeme z fotbalu, my jsme sestoupili, a nejhorší je, že ani nemůžeme nadávat, že jsme nic neproměnili a spadli. My jsme ani nic neměli! My jsme hráli doma a nebylo z čeho dát gól!“ nadával jeden z bývalých fotbalistů Zbrojovky, když opouštěl okamžitě po závěrečném hvizdu zápasu Brna proti Jihlavě stadion.



Takový byl pád někdejší fotbalové bašty v kostce.

Sestup Zbrojovky podtrhl srdnatý, ale úplně jalový výkon psychicky nalomeného mužstva. Tak, jak se trápilo s útokem po celou sezonu, se prezentovalo i v zápase o poslední naději doma. Proti Vysočině, která si bodem záchranu sice matematicky ještě nezajistila, ale hodně naklonila, neměli Brňané spásnou výhru z čeho vykřesat.

„Opakuje se to pořád. Byli jsme silní na míči, dobří v soubojích, drželi jsme se na balonu, ale jen po vápno. Šance jsme si nevytvořili. Tak to bohužel je. Nehraje se na držení míče, ale na branky,“ mračil se obránce Lukáš Vraštil. Jeden z minima hráčů, ochotných promluvit se zástupci médií. „Musíme se k tomu postavit jako chlapi. Můžeme si za to sami, nikdo jiný to za nás nezavinil,“ řekl narovinu.

V bezprostředním okolí týmu se mísilo zklamání s křečovitým stresem. Hlavní pořadatel běhal s vysílačkou mezi dveřmi od šatny a dveřmi od stadionu ven, aby zajistil, že hráči nebudou odcházet hlavním vchodem, kde se ještě pohybovali fanoušci. Pro všechny případy posílal fotbalisty buď zpátky do šatny, nebo bočním východem.



K demonstraci, podobné těm, které v minulých dnech zažili hráči například v Teplicích nebo v Plzni, kde si rozladění příznivci přišli nezdary vyříkat s jejich aktéry z očí do očí, se sice v Brně neschylovalo, ale jistota převážila.

Velká část brněnského mužstva z šatny ani hlavními dveřmi neodešla a zmizela zadem. Zahraniční hráči se ven dostali oklikou přes trávník. Jenom kapitán brankář Dušan Melichárek mašíroval bleskově pár minut po sestupu dlouhými kroky přímo středem pryč.

Bublající tak, že se mu těžko kdo chtěl stavět do cesty.

„Štve nás to o to víc, že výsledek druhého zápasu (Karviná-Baník) nám nahrál,“ klopil zrak obránce Lukáš Kryštůfek v reakci na remízové derby další dvou „namočených“ soupeřů.

Kryštůfek v zimě přestoupil do Brna právě z Jihlavy, s tím, že se bude podílet na úspěšné záchraně a následně mužstvo začne hrát fotbal minimálně uprostřed ligové tabulky.

Místo toho v Brně slavil jeho bývalý tým.

„Nepředstavoval jsem si tak, ale to nemohl nikdo vědět. Takový je fotbal,“ hlesl Kryštůfek.

Hlavní důvod toho, že Zbrojovka bude hrát v příští sezoně jen druhou ligu, našli brněnští hráči v domácích zápasech s Karvinou a Mladou Boleslaví. V nich vyhořeli; s Karvinou hráli 0:0, Boleslavi podlehli 0:3.

Poslední domácí duel s Jihlavou fiasko dokonal. Jenom z tribuny ho sledovali Michal Škoda, Martin Juhar a Ondřej Sukup, kteří by za běžných okolností měli být v základní sestavě. Ale dva prvně jmenovaní nehráli už minule v Teplicích a Sukup se tam vykartoval.

Následně marné dobývání jihlavské obrany jen z lavičky sledoval tvořivý záložník Tomáš Pilík, jehož herní styl nezapadl trenéru Romanu Pivarníkovi do koncepce.

O udržení nejvyšší soutěže se bili mladíčci jako Antonín Růsek, Ladislav Krejčí nebo Marek Vintr.



Přesto Zbrojovka, vzdor svým hanebným výsledkům, až do poslední chvíle žila. Stačilo jednou dotlačit míč do jihlavské sítě a rozuzlení by se oddálilo až do 30. kola.

Na to ale v sobotu nebylo.

„Šli jsme do jara s tím, že určitě nesestoupíme. První kola tomu nasvědčovala, pak ale přišla série proher, dostali jsme se pod deku a bylo to hrozně těžké. Zápas s Karvinou, v němž jsme byli o dvě třídy lepší a skončilo to 0:0, nás dostal do těžké situace, která byla pak už jen těžší a těžší. Dostáváte se do bahna, hraje se špatně. Minulý týden jsme zažehli nějakou naději, dneska jsme ji ale definitivně uhasili,“ podotkl Vraštil.

Co bude se současnou Zbrojovkou dál bude záležet na rozhodnutí majitele klubu, jakou koncepci na nejbližší období nastaví a jaký kádr bude schopen a ochoten složit do druhé ligy. Letošní ročník je v českých soutěžích posledním, kdy do první ligy přímo postoupila dvě mužstva. Napříště už příště půjde nahoru z druhé ligy jen vítěz a týmy na druhé a třetí příčce si zahrají baráž.