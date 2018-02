Acosta může hrát v Brně zpaměti. Je to jako v Bohemce, směje se

Borec z Uruguaye se chystá na své druhé české angažmá, v němž bude opět hrát pod vedením kouče Romana Pivarníka. Zná ho z Bohemians 1905, kde se prosadil, a shledává, že fotbal, který Pivarník v Brně praktikuje, je stejný jako ten, s nímž ho seznamoval v Praze.

„Když mi trenér Pivarník v prosinci zavolal do Mexika, byl jsem nadšený, že si na mě vzpomněl,“ líčí 27letý Acosta. „Když vás chce trenér, máte předpoklad, že to bude dobré. Že ví, co po vás chce. Mám k trenéru Pivarníkovi důvěru, česká liga se mi líbí, tak jsem tady,“ usmívá se.

Brněnský kouč ho vytáhl z mexického celku Tiburones Rojos de Veracruz. Acosta je jedním z tří posil, které Pivarník dřív vedl.

„Rafovi jsme ještě ani nevysvětlovali, co po něm chceme. On to zažil, prostě to plní. Má techniku, má cit pro hru, ví, kde se na hřišti pohybovat. Vidím to na něm,“ mnul si ruce Pivarník před odletem do Turecka.

V tamním letovisku Lara v úterý Zbrojovka hraje se silným BATE Borisov. Acosta má velice blízko do ligové sestavy, na pravém kraji zálohy nastoupil v prestižním duelu proti Austrii Vídeň a odehrál pak poločas proti Dunajské Stredě.

Ještě před tureckým soustředěním si stihl zahrát proti Bohemce v rámci Tipsport ligy a se svým bývalým klubem se utká hned v prvním jarním kole nejvyšší soutěže.

„Bylo to trochu pikantní, znal jsem nějaké hráče, funkcionáře i fanoušky,“ usmíval se Uruguayec.

Česká liga se mu prý zamlouvá víc než mexická, kterou si zahrál naposled. „V Mexiku se hlavně běhá, je to samý sprint, běh. V Česku se hraje taktičtěji. Vyzrálost má přednost. To preferuji i já,“ vysvětluje, proč se vydal do evropské zimy.

I díky své předchozí „klokaní“ kapitole neměl se zařazením do Zbrojovky potíže. „I can speak English, trošku česky and Spanish with Chico Gomes,“ popsal, jak se domluví.

V Brně má kontrakt do konce sezony. „S možností ho prodloužit,“ připomíná. O tom, že se s Brnem zachrání, nemá pochyb. „Tady se hraje dobrý fotbal. Zbrojovka potíže mít nebude,“ tvrdí přesvědčivě.