Nemakáte, spílají fanoušci Brna. Strach ze záchrany se týká osmi klubů

Hráči podstoupili „grilování“. Co si při něm hráči vyslechli?

„Že nebojujeme, že nemakáme, že nehrajeme za Zbrojovku,“ říkal Vraštil. „To jsou taková hesla. My na hřišti děláme, co můžeme, celý týden se připravujeme na to, abychom zápas zvládli, ale nezvládneme ho a pak to vypadá takhle. Musíme to nějak ustát.“

A co když ne?

Co když tradiční značka spadne?

Ano, v Brně jsou na tom zdaleka nejhůř. S dvaceti body a s vidinou následujícího utkání s vedoucí Plzní.

Do cíle zbývá už jen šest kol, takže nervozita sílí. Celá druhá polovina tabulky se reálně bojí, že sestoupí. Devátou Mladou Boleslaví počínaje, vždyť na poslední Brno drží jen šestibodový náskok.

Tak kdo ligu neudrží?

Může to být šestnácté Brno, které má nejhorší útok ze všech.

Může to být patnáctý Baník, který v posledních týdnech zdařile unikl klinické smrti a sobotním vítězstvím 2:0 nad Bohemians si ještě pomohl. „V téhle sezoně může každý porazit každého. Bohemka před týdnem udělala Plzeň, ale my ji stejně porazili,“ ocenil ostravský obránce Jiří Fleišman.

Může to být čtrnáctá Jihlava, které remízu 1:1 proti stejně namočenému Zlínu zachránil až ve třetí minutě nastavení útočník Ikaunieks. „Zaplať pánbůh za bod. V celkovém účtování může být hrozně důležitý,“ pravil trenér Martin Svědík.

Může to být třinácté Slovácko, které moc gólů nedostává, ale ještě méně jich střílí.

Může to být dvanáctý Zlín, který byl, je a zřejmě nadále bude příliš nevyzpytatelný.

Může to být jedenáctá Karviná, která si to v pátek rozdala se Slavií a hořekovala, že odvážnou bitvu nedotáhla aspoň k remíze. „Trošku to zamrzí,“ přiznal trenér Josef Mucha po prohře 2:3.

Může to být desátá Dukla, která si na jaře nebezpečně zahrává. „Obrovsky důležitá výhra,“ oddechl si trenér Jaroslav Hynek, když trápící se mužstvo zdolalo Liberec 2:0.

Může to být devátá Mladá Boleslav, která si před sezonou plánovala, jak zaútočí na poháry, jenže už má dvanáct porážek. „Do závěru musíme dát maximum. Jde o naši čest,“ nechal se slyšet trenér Jozef Weber.

Všechny ohrožené kluby cítí totéž. A všechny kromě Dukly už během sezony vyměnily trenéra.

Nejtrudnější pohled je ovšem na Zbrojovku, která neskórovala už pět zápasů, dohromady 490 minut!

„Je čím dál těžší se zvednout. Bez gólu se hrát nedá,“ posteskl si Roman Pivarník, který proti Slovácku zkusil postavit na hrot zimní ruskou posilu Bazeljuka, jenže už o přestávce jej po otřesném výkonu stáhnul: „Někteří hráči jsou víc bojovní, jiní mají větší potenciál dát gól. Nevychází ani jedno. Snažíme se apelovat na útočné hráče, aby to neflákali a góly dávali i na tréninku. Tam to padá všem, jenže přijde zápas a nevím, co se stane. Jestli mozek vydá nějaký divný signál a nohy ztuhnou.“

Ustrašenost a přehnaná opatrnost byla na Brňanech patrná i v sobotu. „Neřekl bych, že je to nekvalita, ani smůla. Prostě tomu chybějí koule,“ tvrdil obránce Vraštil.

A kdo nebude mít „koule“, ten sestoupí.