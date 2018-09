Brněnští fotbalisté vzali srandamač vážně. Nastříleli 23 gólů

„Měli jsme nastavené určité cíle. Chtěli jsme rychle kombinovat a dostávat se kombinačně do šancí. To se nám poměrně dařilo, i když hráči měli ráno těžký trénink,“ sděluje brněnský trenér Pavel Šustr, jehož tým ve středu soka ze druhé nejnižší soutěže na Třebíčsku nemilosrdně rozstřílel 23:1.

„Trošku mi bylo soupeře líto, ale museli čekat, že to bude těžší, než na co jsou zvyklí. Je dobře, že branky padaly, protože i proti takovému soupeři vám to ukáže, jak jste schopni zakončovat.“

I tento příklad ilustruje, že se Šustr při snaze o probuzení Zbrojovky snaží využít každé příležitosti. Mužstva se po jeho rozpačitém vstupu do druhé ligy ujal na konci srpna, od té doby s ním remizoval v Ústí nad Labem a vyhrál pohárový duel v Rosicích.

V neděli jej od 14.30 čeká domácí premiéra proti Táborsku. „Věřím, že postupně dostáváme pod kůži herní projev, který bychom chtěli předvádět. Chtěli bychom hrát kombinační fotbal, vytvářet si šance, hrát agresivně a dostávat soupeře pod tlak,“ oznamuje Šustr.

Podobnou vizi měl i jeho předchůdce Roman Pivarník, jenže k očekávaným výsledkům to nevedlo. „Změnili jsme tréninkový proces s tím, že většinu věcí řešíme herní formou. Hlavní změna je v tom, že hráči sami sledují svoje reakce. Oni vědí, co mají dělat, teď jde o to, aby sami vnímali, co dělají. V tom těžko může trenér na hřišti pomoct, protože když na hráče křičí, aby reagovali, je už většinou pozdě,“ přibližuje Šustr.

Aby se jeho tým zvedl ze současného 9. místa, musí především zpevnit defenzivu. Třináct inkasovaných branek je téměř nejhorší vizitka v celé soutěži. „Souvisí to s reakcí hráčů, co jsou schopni udělat pro to, abychom branku nedostali. Některé věci jsme změnili a věřím, že to bude vidět už v tomto zápase,“ hlásí trenér, který plánuje hrát na tři útočníky.

Nedělní soupeř je v tabulce až čtrnáctý. „Jednoznačnou prioritou je pro mě náš projev. Snažíme se uvolnit brzdy, které nás brzdily. Hlavně to musíme odpracovat, protože laxnost nám nikdo neodpustí,“ káže Šustr.