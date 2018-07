Brnu chyběly zkušenosti, mladá záloha střet s Jihlavou nezvládla

„Postrádal jsem tam větší kreativitu, lepší nápad, překvapivou myšlenku nebo její realizaci,“ řekl ke hře zálohy Tomáš Polách, bývalý středopolař a v současnosti jeden ze dvou trenérů ve Vyškově v MSFL.



Zbrojovku viděl během osmi dnů dvakrát; poprvé z vyškovské lavičky v přípravném duelu, který Brňané vyhráli 2:0, podruhé v neděli z tribuny. Sestavy Brna byly v obou duelech rozdílné, čtyři místa v poli obsadil trenér Roman Pivarník ve druhé lize jinak než v generálce.

Nejvíc změn se týkalo právě středové řady, kde v mistrovském utkání vedle sebe nastoupili 19letý Ladislav Krejčí a 18letý Dominik Kříž.

Odvážný tah Pivarníkovi nevyšel nejen proto, že oba jmenovaní byli podepsaní pod prvním inkasovaným gólem.

„Jihlava byla ve středu pole zkušenější,“ uznal brněnský trenér. Razí filozofii nasazování vlastních hráčů s velkým potenciálem, jimž se daří v juniorce. Plánuje je „nabalovat“ na zkušenější kostru, aby se kvalita kádru kontinuálně zvyšovala.



Tentokrát to však, zdá se, přepískl. Důležitý úvod soutěže proti silnému soupeři mladá brněnská záloha nezvládla, dopředu to haprovalo a brzdilo to možnosti Zbrojovky ve snaze dotahovat manko.

„Kříž je tvořivý, ale byl to jeho první start za chlapy. Krejčí má něco za sebou, ale taky je mladý. Víme, že jsme dohrávali s ročníky 1999 už první ligu, ale je to cesta, kterou chceme jít. Možná to ale chtělo mít zkušenějšího hráče do středu pole,“ hodnotil Pivarník po Jihlavě.

Zlepšení se nedostavilo

Poláchovi nedělní duel připomínal ten, který pomáhal koučovat třetiligovému Vyškovu. „Zbrojovka hrála podobně. Věřím, že se lepšit bude, ale za ten týden se to ještě neprojevilo,“ vystavil mužstvu, za které dříve v první lize úspěšně hrál, ne moc lichotivé vysvědčení.

„Stejně jako Vyškov i Jihlava dobře bránila v bloku. Zbrojovka měla strašně málo akcí, že by to přečíslila na křídle nebo se dostala do šance průnikem. Málo centrů, málo individuálních průniků. Bylo to marné dobývání. Na druhou stranu Jihlava má opravdu velmi dobrý tým,“ sledoval Polách.

Také Pivarník viděl ve hře svých mládenců rezervy. I když chybu nehledal jen v nich. „Taky v obraně to chtělo víc důrazu, víc vyhraných soubojů. Adresně odehrané míče,“ hodnotil.

A záloha konkrétně? „Nemělo to potřebnou změnu rytmu. Pokud zahrajeme dobrý balon na Mageru, musíme se dotáhnout k němu. My jsme byli od něho daleko. Pokud se rozhodneme jít kombinačně, musíme jít kompaktněji,“ vysvětloval své záměry.

Čeká ho týden, kdy se musí rozhodnout, zda svoje vybrané hráče podrží a dá jim šanci v dalším kole v neděli ve Vlašimi, nebo bude pokračovat v hledání.

Zbrojovku brzdí i zranění

Polách hru brněnské zálohy neviděl úplně černě. „Bariš je defenzivní záložník, který pořád byl ve správném prostoru, spoustu soubojů vyhrál a dost toho oběhal. Tam až takový problém nebyl. Krejčí a Kříž... jejich výkon nebyl úplně špatný, jsou budoucností Zbrojovky. Oba jí hodně pomůžou. Ale druhá liga je hodně náročná soutěž,“ připomněl Polách.

Sám si v hledišti všiml dalších variant, které Zbrojovka do zálohy má. Na hlavní tribuně seděl třeba Robert Bartolomeu, posila ze Zlína. Ten nebyl sám, kdo se z širokého kádru Brna nevešel do sestavy.

Kdyby trenér Pivarník chtěl, může si do každého zápasu dovolit postavit úplně jinou zálohu, tak široký jeho kádr momentálně je. Čítá určitě deset jmen, z nichž lze vybírat.

Problém zároveň je, že ne všichni záložníci v Brně jsou zdraví. Sádru na noze má Musefiu Ashiru, se zraněním se znovu potýká Michal Škoda, teploty v týdnu před zápasem měl Robert Bartolomeu.

Z lavičky pak do zápasu zasáhl Dan Jambor a mezi náhradníky zůstal Jan Sedlák.

Úplně z jiné kategorie je pak případ zkušeného Tomáše Pilíka, nad nímž se v Brně zřejmě definitivně zavřela voda. I přesto, že mu nevyšel přestup do Honvédu Budapešť a odehrál za Zbrojovku generálku, v mužstvu není.

Nehrál ani za juniorku včera v Olomouci. Pivarník potvrdil, že ani slabý výkon proti Jihlavě nebude signálem pro Pilíkův návrat a zabudování do sestavy.