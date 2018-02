Brněnští fotbalisté před jarní částí sezony: z půlky nová hráz

Ještě v době, kdy se k jeho působení v Brně ani neschylovalo a na zápasy Zbrojovky chodil jako pozorovatel, si trenér Pivarník dělal obrázek o tom, že obrana brněnského mužstva potřebuje obměnu. Vnímal kolísavé výkony Litevce Kijanskase, kiksy v souhře, domácí porážky. Proto v zimě zkušený trenér nemarnil ani den a do zadních řad razantně zasáhl.



Den před startem jara je obranná čtyřka Zbrojovky oproti podzimu z poloviny nová. Za pochodu jde Pivarník do umírněného risku; zabudoval hráče pro Brno nové, pro něho ale známé. Sukupa vedl v Olomouci, Kryštůfka v Jihlavě. Tak vyrazí do bojů o udržení v lize.

„Vypadá to, že by to mělo být dobré. Viděli jsme, že jsme (v přípravě) dokázali obstát s těžkými soupeři nejen co se týká inkasovaných gólů, ale i co se týká šancí, do kterých jsme je pustili,“ hodnotí Pivarník.

Hradbu před brankářem Melichárkem vybudoval kolem důrazného pilíře Pavlíka, který jako jediný vydržel v obraně Zbrojovky od začátku sezony. Kolem něho se v zadní linii protočilo na podzim sedm mužů. Dva další, Sukup a Kryštůfek, přibudou na jaře.

„Když byl čas, sedli jsme si na kávu nebo jen tak a mluvili jsme spolu. Před tréninkem, při nácviku situací, zkrátka když je čas, si říkáme, jak bychom si mohli pomoct. Neřešíme to jen my obránci, ale i gólmani nám pomáhají, jak oni to vidí. Komunikace je strašně důležitá,“ popisuje zrod nové obranné čtyřky Pavlík.

Logicky to bude on, komu Pivarník svěří roli lídra zadní linie. Vedle Pavlíka vsadí na 25letého Kryštůfka.

„Ono je jedno, jestli mám vedle sebe mladého kluka nebo frajera po třicítce. Cíl máme stejný. Ubránit, a pokud vybojujeme nějaký balon, posunout ho klukům dopředu,“ neláme si hlavu Pavlík.

Obrana kolem něho je nejen nová, ale i mladší. Kijanskas (32 let) začne v případě, že budou všichni hráči zdraví, na lavičce náhradníků, Gomes (29 let) je zraněný.

Fakta Obrana Zbrojovky Brno v sezoně 2017/2018 Jak začala sezonu: Pavlík (30), Kijanskas (32), Šural (21), Jablonský (30).

Průměrný věk: 28,25 let Průměrná výška: 184,5 cm Jak dohrávala podzim: Pavlík (30), Kijanskas (32), Gomes (29), Vraštil (23)

Průměrný věk: 28,50 let Průměrná výška: 184,25 cm

Jak se chystá na jaro: Pavlík (30), Kryštůfek (25), Sukup (29), Vraštil (23)

Průměrný věk: 26,75 let Průměrná výška: 184,5 cm.

Pozn.: hráči jsou v obranných pozicích řazeni zprava, za jménem je uveden jeho věk v době, kdy byla daná sestava aktuální.

„Přišli kluci draví, rychlí. Mají větší drajv. Nechci říct, že předtím tam drajv nebyl, ale teď to profouknul mladší svěží vítr,“ sleduje Pavlík. „Suky (Sukup) je rychlostní typ, podpora dopředu tam od něho je. S Kryštym (Kryštůfkem) přišlo čtení hry, osobní souboje, hlavičkové souboje. Úplně dokonale ty automatismy mezi námi klapat ještě nemohou, na to je brzo, ale pracovali jsme na tom opravdu hodně. Na obraně jsme strávili spoustu času na tréninku i u videa. Potřebujeme se pohybovat jako jeden muž, vědět, co od sebe čekat,“ apeluje 30letý obránce.

Jako důkaz zlepšení bere Pivarník hlavně poslední tři přípravné duely v Turecku. Od Dunajské Stredy sice Zbrojovka dostala dva góly, ale pak od Borisova a Chabarovsku po jednom.

„Byli jsme silní na balonu, s Chabarovskem jsme měli držení míče 73:37. To dřív nebylo. Obvykle nás Rusáci vodili po hřišti. Velmi silní jsme byli v přihrávkách. Vypadá to, že se nám obranu poskládat podařilo, ale ještě se ukáže, jak to bude vypadat pod tlakem. Bez tlaku mužstvo dokáže hrát, výsledky a hra byly výborné. Druhá věc to bude v lize,“ tuší Pivarník.

Tlak bude na obranu enormní i proto, že Zbrojovka je v lize nejméně skórujícím týmem. Na podzim dala 12 branek a vyhlídky na jaro jsou co do ofenzivy nejasné vzhledem k tomu, že dva její útočníci jsou v mládežnickém věku, Bazeljuk je zraněný a Škoda po dlouhém výpadku.

Momentky ze zimní přípravy Zbrojovky Brno

„Pokud mužstvo dobře nebrání, tak pak těžko sbírá body. To by muselo dávat tři čtyři góly za zápas, což je těžké,“ uvědomuje si Škoda.

I proto, že Zbrojovku čeká tuhý boj o přežití, vybral Pivarník hráče, jejichž odolnosti věří, a obranu (stejně jako celý kádr) uzavřel nezvykle brzo.

Otazníky, pokud nějaké měl, si vyřešil. I díky tomu, že Gomes je zraněný, Jablonský ukončil kariéru, skončil Jovanovič a Gáč odešel do Frýdku-Místku, takže variant není nepřeberně mnoho.

„Jdeme do ligy s míň hráči, ale je tam zastupitelnost. Vraštil je schopný zaskočit na stoperovi, Kryštof na bekovi. Na dva nebo tři zápasy jsme schopni si vypomoct,“ věří Pivarník.

Jak Brňané inkasovali 2 góly dostali v prvních čtyřech kolech pod vedením trenéra Habance 1,8 gólu na zápas inkasovali za pět duelů s trenérem Dostálkem na lavičce. 0,9 gólu na zápas padlo do brněnské sítě za sedm kol po nástupu trenéra Pivarníka

Zavrhnout nechce ani Kijanskase, litevského reprezentanta, jemuž na jaře doběhne smlouva a novou už nedostane. I proto přišel s víceletým kontraktem na jeho post Kryštůfek.

„Já ale nemůžu říct, že Tadas (Kijanskas) hrát nebude. Do té šestice hráčů, které jsme na čtyřech místech v obraně točili, patřil,“ upozorňuje Pivarník. Tolik na výběr, aby si mohl dovolit se Kijanskase zbavit, jednoduše nemá. „Možná že ta čtyřka půjde do sobotního zápasu v nějakém postavení, ale sami víme, co může přijít. Zranění jsou ve fotbale běžná, navíc řádí virózy. Potřebujeme každého hráče.“