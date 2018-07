Chtěli jsme zarputilé srdcaře, máme je, těší Pivarníka brněnské posily

Z pětice hráčů, po nichž sáhl před půl rokem ve snaze mužstvo zachránit v nejvyšší soutěži, se maximálně vyplatil jenom Rafael Acosta. Zadáci Ondřej Sukup a Lukáš Kryštůfek na hřišti sestup neodvrátili a Musefiu Ashiru s Konstantinem Bazeljukem se do sestavy pořádně ani nedostali.

Nová kritéria Po sestupu Zbrojovka upravila kritéria při výběru nových hráčů. Hledala bojovníky a vítězné typy

Pro nadcházející sezonu ve druhé lize už za posily ve Zbrojovce nese přímou zodpovědnost sportovní ředitel Tomáš Požár, který s Pivarníkem na obměně kádru pracoval. Taky hráči přišli z jiných prostředí.

„Doufáme, že jsme našli vítězné typy,“ říká na prvním místě Pivarník. Do sestavy tak přivítal především borce, v jejichž repertoáru je důležitá až vůdčí role v týmech, jimiž prošli.

„Lukáš Magera byl kapitánem v Mladé Boleslavi, Pavel Eismann vedl s kapitánskou páskou na ruce Karvinou. Je to emoční hráč, velký lídr,“ jmenuje Pivarník borce, od nichž si slibuje pořádný kus práce na hřišti i v šatně.

„Damián Bariš má obrovské předpoklady. Je to výborný hráč, který prošel trenčínskou fotbalovou školou, tedy je velmi dobře technicky vybavený, s akčním rádiem. Kvalitu má Robert Bartolomeu. Peter Štepanovský hrál za Slovan evropské poháry, prosadil se v nich,“ pokračuje brněnský trenér.

Svůj zimní výběr s odstupem času nepovažuje za slabý, přestože nedopadl záchranou v lize. „Věděli jsme, že hráče potřebujeme. Vybírali jsme z toho, co bylo k dispozici,“ hájí se.

Že mu ale nové nastavení s Požárem jako sportovním ředitelem vyhovuje víc, nezastírá. „Jako trenér mám čistší hlavu,“ hlásí.



Uznává, že úskalím může být malá sehranost nového kádru, od kterého se čeká útok na první příčky od 1. kola. Štepanovský a Bartolomeu dorazili až na konci minulého týdne, Eismann a Bariš jen o něco dříve.

Navíc je v Brně zrádná výhoda až příliš širokého kádru. Pivarník s Požárem ho zúží, ale může to trvat.

„Trefit tu správnou jedenáctku na neděli na Jihlavu bude složité,“ ví kouč. Nejenže má víc variant, než se na trávník vejde, ale především ty varianty ještě nejsou sehrané. Proto si Zbrojovka ještě včera, krátce před startem soutěže, připravila modelované utkání. Noví hráči si na sebe musí zvyknout.

Jinak Pivarník věří, že nový kádr bude mít převahu pozitiv.

Kromě Eismanna, u kterého specializovaný server transfermarkt.com uvádí pouze jednoroční kontrakt, by všechny letní posily měly mít dvouleté smlouvy. Tedy s přesahem do první ligy, pokud do ní Zbrojovka postoupí.

„Chtěli jsme, aby posily byly v dobrých letech, a chtěli jsme hráče, aby byli zarputilí, výbušní, srdcaři. To si myslím, že máme. Došli hráči, kteří hráli fotbal v nejvyšší soutěži, ale umí i jezdit,“ říká Pivarník s ohledem na to, že druhá liga bude vyžadovat kromě fotbalového umu taky velkou dávku bojovnosti.



V ideálním případě se ke zkušené kostře mužstva pokusí přidávat vlastní talenty. „Chceme pokračovat ve snaze o kombinační fotbal,“ říká. „Že je druhá liga důraznější, hráčům opakuji často. Byl bych rád, kdybychom se i v tomto dokázali silně motivovaným soupeřům vyrovnat. Trénovali jsme i na soubojovou a běžeckou stránku zápasů. A abychom přidali to, v čem bychom měli být lepší, a tím je fotbalovost. Aby z toho byl kombinační a nátlakový fotbal, kořeněný góly,“ vylíčil svoje priority Pivarník.