Kdo bude hrát na hrotu? Brněnským fotbalistům začal boj o místa

Neporažení, neporažení, my jsme letos neporažení!

I tento veselý popěvek fanoušků doprovázel první letošní duel fotbalové Zbrojovky. „Je třeba to nastartovat a co nejdéle držet,“ smál se trenér Roman Pivarník.

Jeho tým vkročil do nového roku správnou nohou, v sobotním mači Tipsport ligy doma v Brně zdolal druholigové Pardubice 3:1. Sice šlo jen o přípravu, ale... „Řekli jsme si, že hrajeme na vítězství, a to tam bylo,“ ocenil Pivarník.

Toho muselo těšit, že se hned zkraje přípravy přihlásili o místo v sestavě noví muži. Gólově na sebe upozornili Martin Juhar, který závěr podzimu promarodil, a Antonín Růsek, jehož Zbrojovka stáhla z druholigového Znojma.

„Je důležité, aby hráči vepředu dávali góly i v přátelských zápasech. Dostanou se tak do lepší pohody a roste jim sebevědomí,“ podotkl Pivarník.

Juhar se v závěru prvního poločasu postaral o vyrovnání, když usměrnil přihrávku Lukáše Vraštila ke vzdálenější tyči. „Hlavně jsem chtěl trefit bránu, abych nepřestřelil, protože na tomhle terénu to občas skočí. Raduju se z každého gólu, ve fotbale je to pro mě nejvíc. Určitě to pomůže mně i týmu,“ líčil 29letý Slovák, jehož podzim zkrátil natažený přitahovací sval.

„Musel jsem tomu dát delší pauzu. Ale už před přípravou jsem absolvoval individuální tréninky, takže je to v pohodě.“

Ještě víc se budou přesné zásahy počítat u 18letého Růska, který se zkouší usadit v kádru. Na konci duelu přetlačil v šestnáctce protivníka a chladnokrevně napálil míč pod břevno. „Vyvinul jsem tlak na obránce, který udělal chybu a povedlo se mi ji potrestat. Chtěl jsem střílet na zadní (tyč), protože jsem byl v úhlu a gólman stál spíš na přední. Útočník je od toho, aby dával góly, takže mi to může jenom pomoct,“ věří mladý střelec.

Ten napoprvé udělal o něco lepší dojem než jeho vrstevník Martin Zikl, který se v brněnském áčku blýskl v závěru podzimu. „U Zikla byl trošičku problém, že nedokázal zareagovat na to, že to Pardubice hodně stlačovaly, a nestartoval do prostorů. V prvním poločase jsme celkově hráli dopředu trošku pomalu, nebyly tam vůbec náběhy ze druhé linie. Stáli jsme a čekali na míče do nohy,“ popisoval Pivarník. „Ve druhém poločase už jsme na to reagovali. Růskovi jsem řekl, že potřebuje startovat do prostoru, dokázali jsme to víc natahovat.“

Souboj o místo hlavního hrotového útočníka bude jedním z nejzajímavějších příběhů brněnské zimy. Kromě dvou mladíků je ve hře ještě Francis Kone, který v sobotu nehrál. „Uvidíme, jak se to vyvine. Pracujeme na tom, aby přišel ještě jeden hotový hráč,“ oznámil Pivarník.

Ten čeká na celkem tři posily, jedna by se mohla v Brně objevit už v tomto týdnu. „Další dva hráči jsou na dobré cestě,“ poznamenal trenér.

Slušným výkonem na pozicích stopera i krajního obránce se uvedl Lukáš Kryštůfek, jehož Zbrojovka ulovila v Jihlavě. Chyběli naopak obránce Francisco Gomes s útočníkem Michalem Škodou, kteří doléčují zranění.

Co nechybí, je dobrá nálada. „Celé je to nastavené, abychom mysleli pozitivně, protože negativita nikdy nic dobrého nepřinesla,“ prohodil Juhar.