Konstruktivní obránci, kombinační přechod. Fotbalové Brno zkouší změny

Tři hráči vepředu, obránci konstruktivně rozehrávající útočné akce, kombinační přechod do ofenzivy. Taková je vize nového trenéra brněnských fotbalistů Pavla Šustra, který šest dnů po svém debutu na lavičce Zbrojovky v druholigovém zápase v Ústí nad Labem přivezl ve středu svůj soubor k 2. kolu MOL Cupu do Rosic.

V sestavě, která se od té druholigové – netypicky pro pohár – moc nelišila, vyhráli Brňané 2:0.

„Je reprezentační přestávka, nechtěli jsme nikoho šetřit. Hrajeme v novém rozestavení, pohárový zápas během pauzy nám v tomto ohledu pomohl. Nastoupili jsme tak, jak jsme cítili, že je naše sestava nejsilnější,“ řekl Šustr. Poprvé pod jeho vedením hráli ve středu zálohy vedle sebe Ladislav Krejčí a Dominik Kříž a opět od začátku nastoupil Milan Lutonský.

Na hrotu měla Zbrojovka podle zápisu pouze Mageru, tedy jednoho útočníka. „My ale hrajeme na tři útočníky. Jeden klasický střední útočník a dvě křídla,“ ohradil se okamžitě Šustr. S třemi útočícími hráči plánuje taky pokračovat.

Jak se změny podařilo přesunout z taktické porady na trávník?

„Byly tam situace, které trénujeme. Pár se jich podařilo, pár ne,“ shrnul trenér. „Začátek jsme měli slušný, hráči se nebáli kombinovat. Pak nám jako kdyby došel dech, chyběl nám nápad, přesnější provedení,“ dodal brněnský trenér.

Problém vydržet v nastaveném stylu hry až do konce zápasu se s Brnem vleče od začátku sezony. Ve 2. lize Zbrojovka vedla a prohrála na Žižkově a v Prostějově.

„Tak do útoku jako teď jsme chtěli hrát už pod trenérem Pivarníkem. Kdybychom věděli, proč to nešlo, tak jsme to změnili,“ řekl obránce Lukáš Kryštůfek. „Myslím si, že v některých zápasech jsme skutečně dominovali. Třeba v Prostějově v první půli určitě. Nám ale nejdou druhé poločasy. Tam přestaneme běhat, nabízet se, ovládat hru. Vždycky jsme se pak nějakým způsobem dostali pod tlak,“ dodal.

I jeho jako obránce se snaha víc kombinovat dotkne. „Máme být víc na míči, snažit se rozehrát za jakékoliv situace. I když na nás soupeř vyleze. Nebát se hrát, vyjet kombinací. Osobně to vítám. Vždycky jsem raději hrál s balonem, než jen chodil do soubojů,“ podotkl Kryštůfek.

V Rosicích měl „prsty“ ve vedoucím gólu Brna, který dal Petr Pavlík (rovněž obránce) po jeho přihrávce. „To nemělo s novým systémem hry nic společného,“ reagoval ale Kryštůfek. „Bylo to po rohu, propadlo to ke mně, vrátil jsem míč před bránu a Pavlas to dorazil. Měli jsme i štěstí na ten odraz,“ pravil.

Jinak ale udělal přesně to, co trenér Šustr chce: podpořil akci, z níž vyplynulo pro soupeře nebezpečí.

„Ve většině případů jsou stopeři volní hráči. Když mají prostor, tak je tlačím do toho, aby se nebáli balon vyvézt a přečíslit situaci v pokutovém území,“ přikývl Šustr.