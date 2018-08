Bojovnost, obrana, Magera. Tři pilíře přinesly Brnu tři body

Takový poločas, jaký Zbrojovka předvedla proti Českým Budějovicím, fanoušci v Brně v této sezoně ještě neviděli. Domácí se do druhého týmu druholigové tabulky zakousli, za prvních pětačtyřicet minut dali Dynamu dva góly, Lukáš Magera otevřel skóre v 27. minutě svou pátou brankou v sezoně.

Právě v první půli rozhodli Brňané o své výhře 2:1. Pomohla jim dostat se více na dostřel špici tabulky.

„Pořád je to favorit soutěže, kluci tady mají prvoligové zkušenosti a Magera je jejich klíčový muž,“ pokrčil rameny David Horejš, trenér poražených. „My jsme Mageru bránili naivně, chodili jsme s ním do zbytečných soubojů. Prohráli jsme si zápas první půlí,“ uznal.

Převaha Zbrojovky proti dosud stoprocentně bodujícím Jihočechům byla v daném herním období stejně výrazná jako nečekaná, vzhledem k tomu, v jaké situaci se oba soupeři nacházeli. Ke dvěma gólům ještě Milan Lutonský, který mimo jiné na klíčové situace přesně centroval, překopl prázdnou branku.

„Šance jsme měli, ale my jsme si řekli hlavně to, že musíme líp bránit. Teprve z toho pak vyjíždět do útoku. To bylo hlavní,“ řekl brněnský obránce Lukáš Vraštil.

K produktivitě, kterou obstarává především Magera a ostatní se přidávají, dodala Zbrojovka v jednom z klíčových zápasů podzimu enormní nasazení. Prohrát znamenalo dostat se do velké ztráty oproti špici tabulky. A tak muži v červeném zabrali. „Oproti jejich minulému utkání na Žižkově byl obrovský rozdíl v nasazení Brna. My jsme počítali s tím, že bude Zbrojovka pod tlakem, že už musí. Přesto jsme se jí v soubojích nevyrovnali. V tom byl dnes propastný rozdíl,“ uznal Horejš.

Jen občasnými kiksy připomněla Zbrojovka fanouškům ten tým, který v prvních čtyřech kolech neuměl druhou ligu hrát. Ještě za stavu 0:0 prohrál záložník Dominik Kříž souboj ve středu hřiště a na brněnskou branku se valil nebezpečný brejk, z něhož Matěj Mršič mohl otevřít skóre. Lutonský mu zakončení ztížil a míč skončil těsně vedle.

„Celkově jsme hráli kompaktněji, do soubojů jsme chodili agresivněji. Ve druhé lize je to základ. Budějovice chtěly hrát fotbal, což prospělo průběhu zápasu. Na Žižkově to bylo nakopávání a bojování,“ podotkl Magera.

V polovině první půle zaúřadoval osobně. Zády k brance vyhrál hlavičkový souboj, přehodil dva obránce i brankáře a míč zaplul za vzdálenější tyč.

„Šel jsem do hlavičky s tím, že souboj vyhraju a prodloužím míč. Gólman na poslední chvíli křikl na hráče, že dopředu nejde, to jsem slyšel, takže jsem počítal s tím, že bude někde na půli cesty. Asi to byl šťastný gól,“ řekl Magera.

Vedení si domácí nehlídali na začátku druhé půle moc dobře. Hosté poslali do hry jako trumf Iva Táborského, ten v 50. minutě hlavičkoval do tyče a dorážkou snížil Lukáš Havel. „Nechtěli jsme inkasovat tak brzo, ale teď už je to jedno, hlavně že jsme vyhráli. Nula vzadu snad bude příští zápas,“ dodal s úlevou v hlase Magera.

Oddechnout si mohli také ve Znojmě, kde se potřebovali nastartovat k úprku z předposledního místa. Zlomit odpor Třince, který je v soutěži poslední, se jim podařilo až na startu závěrečné čtvrtiny zápasu. Slepenými góly rozhodli David Helísek a Kathon St. Hillaire o výhře 2:0, pro Znojmo první v probíhající sezoně.