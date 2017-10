Brno - Dukla 0:0, útočník Škoda pálil šance, domácí zůstávají na sestup

„Jsme si vědomi toho, že doma potřebujeme vyhrávat a naplno bodovat. Na dnešním zápase vidím proto jediné negativum, že jsme nevyhráli. Měli jsme výborný vstup do utkání. Vytvořili jsme si hodně čistých gólových šancí, které jsme měli proměnit. To je jediné, co týmu mohu vytknout,“ uvedl trenér Zbrojovky Pivarník.



Brňané vsadili na aktivní a jednoduchou hru, když míč po získání bez dlouhého vymýšlení nakopávali do útoku. Po dvaceti minutách začala přinášet tato taktika i šance. V rychlém sledu za sebou domácí kanonýr Škoda zahodil tři příležitosti - všechny jeho pokusy dokázal brankář Rada vyškrábnout na roh.

Dukla se snažila po zisku míče o rychlé protiútoky, většinu z nich táhla po levé straně, akcím ale chybělo přesné zakončení. Brňané postupně získali územní převahu, ze které Škoda spálil další gólové možnosti. Ve 41. minutě se po akci Koného a Pilíka s Kratochvílem ocitl zcela sám před Radou, který jeho střelu placírkou do volné části branky vyrazil přes tyčku do pole. „Všechny tři moje šance byly stoprocentní. Měl jsem z nich dát tři góly,“ posteskl si Škoda. Kromě něj byl nebezpečný i další útočník Brna Koné.

Stopeři Jiránek a Holek si s bráněním Koného poradili velmi dobře. Speciálně jsme se nezaměřili na nikoho. Škoda nám dál v minulých zápasech už spoustu gólů. Dneska nemířil naštěstí přesně. Dnes jsem mu jeho šance chytil. Vyšel jsem ze souboje se Škodou, na rozdíl od předcházejících zápasů, tentokrát lépe já,“ uvedl Rada.



Po změně stran Zbrojovka přešla od dlouhých nákopů více ke kombinačnímu fotbalu, ale její akce narážely na pozornou obranu Dukly, která na rozdíl od prvního poločasu častěji vyrážela do rychlých protiútoků. Největší šanci měl ve 49. minutě Holenda, když unikl domácím zadákům a jeho cestu k brance stíhající Pavlík zastavil čistým skluzem.

Na druhé straně v 74. minutě střílel po Škodově centru z levé strany Koného. V závěrečných dvaceti minutách několikrát zahrozila neúspěšně i Dukla. Zbrojovka tak zůstala předposlední a pokud by Jihlava v neděli vyhrála v Mladé Boleslavi, odsunula by Brno na poslední příčku.

„Brno využilo všech svých předností. Mělo kvalitní standardní situace, uhrávalo souboje. Nám první poločas úplně nesedl. Chvíli nám trvalo, něž jsme si zvykli na terén a na tento typ fotbalu. Ve druhém poločase se hra vyrovnala. Bod musíme jednoznačně vzít, Zbrojovka byla lepší,“ uvedl trenér Dukly Jaroslav Hynek.