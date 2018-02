Dozadu dobré, dopředu bída. Brněnští fotbalisté mají problémy

Byla, nebyla? To není úvod pohádky, ale klíčová otázka sobotního duelu Bohemians se Zbrojovkou Brno.



Týká se penalty, kterou rozhodčí odpískal za střet domácího záložníka Dominika Maška s brněnským brankářem Dušanem Melichárkem. „Penalta to byla. Byl jsem u míče dřív, píchnul jsem si ho a gólman nešikovně trefil mou zadní nohu. Od první vteřiny jsem si byl jistý, že to faul byl,“ ujišťoval Mašek.

„Já nevím. Párkrát jsem si to pouštěl a je to těžké. Když to rozhodčí vidí, tak to zapíská, my si to můžeme pustit zpomaleně,“ poznamenal včera Melichárek. „Kontakt tam byl, jak se říká.“

Ať už je pravda jakákoliv, sám Mašek v 63. minutě penaltu proměnil a stanovil tak konečný výsledek: Bohemians – Zbrojovka 1:0. „Víc by tomu asi slušela remíza, protože oba mančafty dokázaly velmi dobře bránit a vzájemně se eliminovat. Rozhodla jedna nepozornost a střet s gólmanem,“ litoval brněnský trenér Roman Pivarník, kterému zhořkly sobotní 51. narozeniny.

Přitom z toho, co na hřišti viděl, úplně rozmrzelý nebyl. „S výkonem musím být spokojený, byly tam dobré věci. Dokázali jsme eliminovat balony za obranu, hráli jsme kompaktně a slušně kombinačně,“ našel Pivarník pozitiva.

Těmi samými se Brňané pyšní od jeho podzimního příchodu, po němž se vyškrábali ze sestupových pozic. Jenže hlavní slabina pořád ne a ne zmizet – Zbrojovka zůstává zoufale neproduktivní. Téměř neškodná byla také na půdě Bohemians. „De facto jsme si nevytvořili vážnější šanci. Bohemka kromě té penalty taky ne, ale měla asi víc závarů,“ hodnotil Melichárek.

„Bylo málo finálních přihrávek a vytvořených šancí,“ přiznal Pivarník, jehož tým přitom po vyloučení Siima Lutse víc než dvacet minut odehrál v přesile jednoho muže. „Bohemka dokázala dobře bránit, zatáhla se a nebylo jednoduché se tam dostat. Samozřejmě chci trošičku víc od ofenzivních hráčů, co se týká jejich individuální činnosti. Aby se uměli prosadit po stranách, dostat se do vápna, to mi v zápase chybělo. Ale co se týče celkové kombinační hry, to bylo slušné.“

Jenže výsledkem Brňané zklamali. A ještě horší pohroma se na ně sesypala z okolních stadionů. Po nečekaných výhrách Karviné, Slovácka a Jihlavy se Zbrojovka sesunula na 14. pozici, nad hladinou sestupu nyní visí jen o dva body. „Jsou to překvapivé výsledky, tím pádem se to na nás víc dotáhlo. Ale hraje se dál. Musíme dál pracovat a získávat body, abychom jich měli aspoň třicet a zachránili se,“ podotkl Pivarník. „Už po podzimu jsme věděli, že hrajeme o záchranu, na tom se nic nemění. Ještě je dost času nasbírat body,“ věří Melichárek.

Další šanci rozmnožit své konto budou mít Brňané v sobotu doma proti Olomouci.