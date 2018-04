ANALÝZA: Útočné strádání Zbrojovky není náhoda, týmu chybí střelci

Není divu, že s takovou (im)potencí vrávorají Brňané na samém chvostu tabulky a čím dál víc se zhmotňuje černá můra v podobě sestupu. „Můžeme mluvit, o čem chceme, ale pět zápasů jsme nedali gól, bez toho se nedá hrát,“ lamentoval trenér Roman Pivarník po poslední porážce na Slovácku.

Ale je čemu se divit? Má vůbec Brno ve svém středu muže schopné napínat síť v brankách soupeřů?

Víc než jednou to v této sezoně svedl pouze pětigólový Michal Škoda, jenže toho v zimě přibrzdilo zranění a na jaře se herně trápí. Někteří fanoušci láteří, že jej přes slabou formu drží trenér v sestavě, ale jen s trochou nadsázky lze o brněnském týmu říct, že když nedá gól Škoda, tak nikdo. I proto je ofenziva Zbrojovky s pouhými 14 zářezy v lize suverénně nejslabší.

Předchozí dva roky se Zbrojovka mohla opřít o snajpra Jakuba Řezníčka, jenže když jej v létě přivábila Plzeň, zůstala v brněnském útoku ne díra, ale přímo kráter.

„Kdyby tu byl, tak se nebudeme bavit o tom, že Zbrojovka pět kol nedala gól,“ je přesvědčen historicky nejlepší střelec klubu Karel Kroupa. „Když jej pouštěli do Plzně, měli se domluvit, že když se neprosadí, půjde hostovat zpátky do Brna. Místo toho skončil v Olomouci. Tohle vidím jako podcenění ze strany vedení.“ Těch podcenění však bylo mnohem víc.

Někdejší trenér Svatopluk Habanec si na hrot vyhlédl Francise Koného, který přitom předtím na Slovácku rozhodně produktivitou nehýřil. Jeho brněnská gólová bilance? Nula.

V zimě pro změnu přišel tajemný Konstantin Bazeljuk z Ruska. Jeho střelecký účet? Zase nula. A když jej v sobotu Pivarník poslal na hřiště, musel si drbat hlavu a hned o přestávce svůj omyl napravit. Byť komise sudích uznala, že po faulu na něj měla být odpískána penalta, Bazeljuk si na Slovácku počínal tak neohrabaně, až se fanoušci museli divit, jak může hrát ligu.

„Člověk přemýšlí, jestli nasadit zkušenější hráče, kteří mají větší potenciál dát gól, jiní jsou zase bojovnější. Pokud nemáte ani jedno, je to problém,“ poznamenal Pivarník.

Znělo to až bezradně, jenže právě taková je současná brněnská realita. Mimo Bazeljuka zbývají na hrot už jen teenageři Antonín Růsek s Martinem Ziklem. Oba dřou, mají potenciál, ale jak říká Kroupa: „Spoléhat na dva takhle mladé kluky, že budou v boji o záchranu dávat góly, je utopie.“

Je až nepochopitelné, že si Zbrojovka namočená do sestupových vod troufla do jara vyrukovat s trojicí takto nezkušených či neprověřených útočníků. Zkoušela sice přilákat i silnější kalibry jako Řezníčka či Stanislava Tecla, předtím v létě zase Tomáše Poznara, jenže známější jména (s výjimkou Řezníčka) jako by se Brnu v posledních letech obloukem vyhýbala.

„Už to není tak zajímavá adresa jako dřív. Jestli tito hráči dávají přednost jiným klubům, tak to něco signalizuje,“ podotýká Kroupa.

Roman Pivarník, trenér Brna

Jeden cenný přestupový artikl si Zbrojovka přesto před sezonou pořídila, protřelý záložník Tomáš Pilík měl být mozkem zálohy a nástupcem generála Pavla Zavadila. O to víc udivuje, že kouč Pivarník jednoho z mála svých zkušených a zároveň konstruktivních hráčů nechává po většinu času ukrytého na lavičce. A to i ve chvíli, kdy Zbrojovka dobývá obranný val jako doma proti Karviné. „Uvažovali jsme o něm, ale nechtěli jsme ztratit výšku,“ vysvětloval Pivarník.

Naznačuje to, že i v situaci, kdy jeho celek zoufale potřebuje vstřelit gól, raději lpí na defenzivě. A střelecká mizerie se mezitím natahuje.