Problémy fotbalového Brna. Ztrácíme lehké míče, říká útočník Růsek

Brňané se v pěti jarních duelech zmohli na pouhé dva zásahy, i proto zahučeli zpět pod sestupovou čáru. Páteční krach v Liberci navíc naplno odhalil, jak žalostné momentálně ofenzivní schopnosti týmu jsou.

Během hrůzného prvního poločasu, který prohrála 0:2, se Zbrojovka neprobila k ani jedinému střeleckému pokusu. „V první půli jsme nebyli schopni rychle kombinovat, byli jsme pomalí. Byli jsme pod tlakem, na vše jsme měli málo času a ztráceli jsme balony,“ posteskl si trenér Roman Pivarník. „První poločas jsme absolutně nezvládli,“ přiznal před kamerou České televize útočník Antonín Růsek.

Na mysli měl i dva inkasované góly (ten druhý z těsného ofsajdu) z nohou Matěje Pulkraba, který mimochodem za jaro stihl nasázet už šest tref – tedy třikrát víc než celý brněnský ansámbl dohromady. Co však bilo do očí nejvíc, byla naprostá nemohoucnost hostů s míčem něco vymyslet, případně jej aspoň chvíli udržet.

„Máme celkově problém, že ztrácíme lehké míče. Nedokážeme si tam dát tělo a strašně rychle o míče přicházíme, což nás pak bolí,“ popisuje Růsek. „Je to samozřejmě problém. Chceme hrát kombinační fotbal, ale hráči si musí uvědomit, jaké balony ztrácejí,“ oznamuje Pivarník.

„Druhá věc je, že mladí hráči si myslí, že je to vesnický fotbal. Musí být důraznější a rychlejší.“ Že situace není úplně beznadějná, naznačila druhá liberecká půle. „Chtěli jsme na ně vletět a to se nám povedlo,“ poznamenal Růsek. „Zvedli jsme se a začali jsme Liberec napadat, hráli jsme aktivně. Měli jsme i nějaké náznaky průniků do šestnáctky,“ připomněl Pivarník.

Jenže je třeba také podotknout, že Liberec s dvoubrankovým náskokem v zádech nechal Brno víc hrát nejspíš záměrně. „Měl to docela pod kontrolou a zaslouženě vyhrál,“ přiznal Růsek.

Zbrojovka nyní musí přijít na to, jak soupeřovy obrany víc ohrozit. Jejích dohromady 14 vstřelených gólů je v lize zdaleka nejméně. „Pokračujeme dál. Budeme muset stabilizovat sestavu tak, aby v ní byli hráči, kteří jsou schopni bojovat za Brno, abychom se zachránili,“ uvedl Pivarník.

S hledáním těch pravých mužů může začít už v úterním přípravném duelu ve slovenské Senici.