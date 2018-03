Ve velkých zápasech podávám nejlepší výkony, soupeř mě donutí, říká Barák

V závěru loňského roku o Barákovi bylo hodně slyšet, klubu ze severozápadu Itálie pomohl k pěti výhrám v řadě čtyřmi góly a dvěma nahrávkami. Náhle se ale Udinese zaseklo, přestalo vítězit a od sestupových příček ho dělí jen devět bodů.

A utrpěla i produktivita bývalého středopolaře Slavie, jenž od prosince čeká na gól nebo asistenci.

„Mluvilo se u nás o pohárech, majitel Giampaolo Pozzo by chtěl do Evropské ligy, říkal, ať se pereme o šesté místo. Bohužel jsme se nyní dostali do fáze, kdy se zase hovoří víc o záchraně,“ přemítá Barák, který na reprezentační sraz před odletem na turnaj v Číně dorazil po pěti porážkách za sebou.

„Je normální, že jednou za čas přijde pokles formy. Musíme se s tím vypořádat,“ uvádí třiadvacetiletý záložník.

Proč se Udinese najednou ocitlo v takové krizi?

Ani bych neřekl, že se potýkáme s krizí, spíš se hledáme. Hledáme příčiny, jsme všichni trochu nervózní z těch proher... Sešlo se víc věcí, zranil se nejlepší střelec Kevin Lasagna, přišli těžcí soupeři – Juventus, Sampdoria, AS Řím, AC Milán. Doufali jsme, že teď proti Sassuolu vyhrajeme a překlopíme to na naši stranu. Bohužel jsme zápas nezvládli dobře, ale to se někdy stane. Nemá cenu si z toho dělat velkou hlavu.

Po reprezentační přestávce vás navíc nečekají snadné zápasy.

Atalanta, Fiorentina, Lazio, ty týmy patří ke špičce. Budeme muset bodovat, což pro naši psychiku není dobré. Věřím, že se dáme dohromady, že nám pomůže i tahle pauza.

Když do Udinese v listopadu přišel nový kouč Massimo Oddo, chválil jste, že mužstvo povzbudil. Čím to, že jeho kouzlo najednou zmizelo?

Proti trenérovi nemůžu říct nic, furt jedeme stejně. Jsem hrozně spokojený, protože je to člověk, který k nám má blízko věkově, jedná s námi férově. Vidí fotbal jako málokdo. Úspěchy, které má, hovoří samy za sebe. Je skvělé se od takového bývalého hráče učit.

Video je posun, myslím, že pomáhá, míní Barák Co si myslí o videu ve fotbale „Jsou situace, kdy si rozhodčí dává na čas, protože asi ani na videu není jednoduché situaci přesně posoudit. Já si myslím, že to pomáhá a Italové to berou. Líbí se mi, že je na všech zápasech, když už, tak všem stejně,“ uvádí Barák, kterého už připravilo o gól proti Turínu. „Hodně jsem se zlobil, protože jsem to viděl jako jasný gól. Pro mě jde dodnes o sporný moment, ale naprosto to respektuju. Je to posun,“ říká reprezentační záložník. „Když padne neregulérní gól, je správně, že ho odvolají.“

Proč jste naposledy po delší době chyběl v základu?

Trenér mi žádný důvod neříkal, ale přičítám to tomu, že se mi nepovedl zápas na Juventusu. Nebyl jsem nijak zajímavej, nechodil jsem jeden na jednoho, neměl jsem průnikové přihrávky, týmu jsem tolik nepomohl. Trenér chtěl něco změnit, tím to může být. Bavili jsme se a říkal mi, ať se víc uvolním, ať nad tím tolik nepřemýšlím, ať si užívám fotbal, že to zas přijde.

Jak vlastně vnímáte ty opravdu velké zápasy proti zvučným soupeřům typu Juventus či AC Milán?

V těchto zápasech z mého vlastního pocitu podávám nejlepší výkony, protože i soupeř mě k tomu donutí. Navíc s námi hraje otevřeně, máme i prostor na útočení. Akorát zrovna Juventus je bohužel i do defenzívy tak organizovaný, že jsme neměli šanci je překvapit. I kvůli tomu jsem se k ničemu nedostal. Ale jsou to skvělé duely, je skvělé se poměřit s nejlepšími. Třeba De Rossi, Bonaventura... To je špička v Itálii, možná i na světě. Skvělá zkušenost, skvělá škola.

Jak se proti takovým fotbalistům hraje?

Je to neuvěřitelné. Mám zkušenost s Douglasem Costou, to bylo pro mě něco neskutečného. Taková rychlost s balonem. Jsou to nadstandardní hráči, on, třeba i Dybala, který není tak rychlej, ale skvělej na míči. Hlavně technikou a citem pro hru dokážou dělat velké rozdíly ve hře.

Dají se stíhat?

Určitě. Musí se na ně samozřejmě hrát jinak, fakt odvážně a na maximální riziko. Člověk musí mít i štěstí, jsou hrozně kvalitní, blbě se přehrávají.

Už jste se v Itálii aklimatizoval? Jak jste na tom s jazykem?

Cítím, že se zlepšuju díky každodenní konverzaci se spoluhráči. V běžném životě slyším jazyk, česky se bavím akorát s přítelkyní a Kubou Janktem. Jinak používám jen italštinu, s některými angličtinu. Učím se docela rychle, až mě to překvapilo. Italština není pro Čechy těžký jazyk, dá se rychle pochopit.

Takže rozhovory s novináři v italštině zvládáte bez potíží?

Dělal jsem pozápasové rozhovory do televize už před pěti měsíci, ale nebyl jsem si tak jistý. Teď jsem poskytl první rozhovor do novin Gazetta dello Sport. Celý v italštině. Povídali jsme si asi hodinu a jen dvakrát jsem se doptával, že nerozumím, jestli by mi to nedokázal říct jinak. Ale to neznamená, že umím nějak dobře italsky, pořád se pohybuju ve fotbalovém prostředí, takže se slovíčka opakují a není těžké rychle chápat. Kdyby se se mnou někdo bavil normálně a o tématech, která nepoužívám, slovíčka bych neznal.

Na co se vyptávali reportéři z Gazetty?

Rozebírali jsme sezonu, bylo to zajímavé. Nešlo o klasický rozhovor, novinář si spíš chtěl povídat. Bylo to příjemné, takové kamarádské z jeho strany. Nesnažil se ze mě tahat, jestli bych chtěl třeba do Juventusu. V Itálii hrozně rádi spekulují a taková otázka nepřišla za celou tu hodinu, což mě potěšilo.

O vás se v souvislosti s Juventusem či Interem Milán ale napsalo dost.

A je to příjemné, neříkám, že ne. My mladí v Udine to vnímáme tak, že pro nás bude důležitý konec sezony před přestupovým obdobím, každý se chce ukázat. Máme hodně hráčů, kteří by chtěli jít dál a mají na to se posunout. Spekulace v kabině neřešíme, ale pro fanoušky je to fajn. Musím ale říct, že tamní novináři to kolikrát hází od boku, každý víkend vystřelí pět hráčů, kteří mají namířeno do Juventusu.

Čtete si články o sobě? Co na ně říkáte?

Většinou mi to někdo pošle, italské servery ani noviny moc nečtu. Neřeším to. Ale snažím se zprávy překládat, ať se naučím nová slovíčka, protože v článku je vždycky něco, čemu nerozumím. Beru to z toho jazykového pohledu, abych se zdokonaloval. A pak si někdy řeknu, že to je hrozný nesmysl. Na druhou stranu některé spekulace můžou být kolikrát pravda. Jen se ke mně nebo k panu Nehodovi (hráčův manažer David Nehoda, pozn.) nemusí dostat.

Byl ve hře váš přestup už teď v zimě?

Bylo jasné, že v zimě neodejdu. O ničem jsem nepřemýšlel, konkrétní nabídka nebyla. Udinese má filozofii, že si přivede mladíky na dvě sezony. Zapracuje je do týmu, poskytne všechen servis, zázemí, které je na Itálii nadstandardní. A majitel Pozzo vnímá, že je důležité výkony z první sezony potvrdit i v té další. Chce, aby hráč, kterému se daří, ukázal, že je připravený na větší klub.

Pojďme k reprezentaci. Do Číny už jste jednou letěl na soustředění se Slavií, už jste někdy cestoval dál?

Se Slavií to bylo asi nejdál. Je to hrozná dálka, ale moc se těším, hlavně na utkání s Uruguayí. To bude skvělá prověrka, ten tým je skvěle složený. Mluví se hlavně o Cavanim a Suárezovi, ale co mám zkušenosti z Itálie, tak je tam obrovská kvalita. Je to silný tým a zápas nám ukáže hodně.