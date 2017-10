Pudil dostal po měsíci šanci ve druhé anglické lize, jeho tým remizoval

Druhá anglická liga

Matěj Vydra z Derby odehrál tentokrát jen první poločas, střídaný byl také Daniel Pudil z Shefieldu Wednesday, jenž se v základní sestavě objevil déle než po měsíci. Téměř celé utkání naopak za Fulham odehrál Tomáš Kalas.



Výsledky 14. kola: Sheffield Wednesday - Barnsley 1:1, Burton - Ipswich 1:2, Cardiff - Millwall 0:0, Fulham - Bolton 1:1, Norwich - Derby 1:2, Preston - Brentford 2:3, QPR - Wolverhampton 2:1, Reading - Middlesbrough 0:2, Sunderland - Bristol 1:2, Hull - Nottingham 2:3, Leeds - Sheffield United 1:2.



Tabulka Tým Z V R P S B 1. Sheffield United 14 10 0 4 20:12 30 2. Wolverhampton 14 9 2 3 25:15 29 3. Cardiff 14 8 4 2 18:10 28 4. Bristol 14 6 6 2 22:15 24 5. Leeds 14 7 2 5 22:14 23 6. Aston Villa 13 6 4 3 19:13 22 7. Derby 13 6 4 3 19:14 22 8. Norwich 14 6 4 4 14:16 22 9. Preston 14 5 6 3 19:14 21 10. Ipswich 13 7 0 6 22:19 21 11. Nottingham 14 7 0 7 20:23 21 12. Middlesbrough 14 5 5 4 17:12 20 13. Fulham 14 4 7 3 18:15 19 14. QPR 14 4 6 4 18:18 18 15. Millwall 14 4 5 5 16:14 17 16. Sheffield Wednesday 14 4 5 5 17:17 17 17. Hull 14 4 4 6 26:23 16 18. Brentford 14 3 7 4 20:20 16 19. Barnsley 13 3 4 6 16:19 13 20. Reading 13 3 3 7 11:16 12 21. Birmingham 13 3 2 8 8:21 11 22. Burton 14 2 4 8 7:27 10 23. Sunderland 14 1 6 7 17:27 9 24. Bolton 14 1 4 9 8:25 7

Belgická liga

David Rozehnal z Ostende i Jakub Brabec z Genku chyběli v základních sestavách. Nenastoupil ani jeden.

Výsledky 13. kola: Charleroi - Gent 2:1, Eupen - Anderlecht 2:3, Kortrijk - Genk 0:0, Waregem - Mechelen 2:1, Lokeren - Ostende 0:3

Tabulka Tým Z V R P S B 1. FC Bruggy 12 10 0 2 26:11 30 2. Charleroi 13 7 4 2 21:15 25 3. Anderlecht 13 7 3 3 20:16 24 4. St. Truiden 12 7 2 3 14:12 23 5. Antverpy 12 5 4 3 18:15 19 6. Waregem 13 6 1 6 24:22 19 7. Waasland-Beveren 12 5 3 4 28:19 18 8. Genk 13 4 6 3 20:17 18 9. Mouscron 12 5 3 4 19:20 18 10. Standard Lutych 12 4 4 4 12:16 16 11. Lokeren 13 4 3 6 17:21 15 12. Gent 13 3 4 6 16:15 13 13. Ostende 13 3 2 8 16:20 11 14. Kortrijk 13 2 5 6 13:20 11 15. Eupen 13 2 3 8 19:35 9 16. Mechelen 13 1 5 7 15:24 8

Dánská liga

Výsledky 14. kola: Helsingör - Silkeborg 2:0, Aarhus - Nordsjaelland 1:4.



Tabulka Tým Z V R P S B 1. Nordsjaelland 14 9 2 3 35:25 29 2. Midtjylland 13 9 1 3 32:19 28 3. Bröndby Kodaň 13 8 3 2 26:11 27 4. Hobro 13 6 4 3 22:16 22 5. FC Kodaň 13 6 3 4 25:15 21 6. Horsens 13 5 5 3 19:16 20 7. Odense 13 4 6 3 13:11 18 8. Aalborg 13 3 7 3 13:16 16 9. Lyngby 13 4 4 5 19:25 16 10. Aarhus 14 4 2 8 15:26 14 11. Silkeborg 13 4 1 8 14:24 13 12. Sönderjyske 13 2 5 6 19:22 11 13. Helsingör 13 3 0 10 10:27 9 14. Randers 13 1 5 7 10:19 8

Nizozemská liga

Necelých deset minut odehrál Jaroslav Navrátil, fotbalista Almela. Václav Černý z Ajaxu je zraněný



Výsledky 10. kola: Twente Enschede - Excelsior Rotterdam 1:3, Almelo - Venlo 3:0, Roda Kerkrade - Feyenoord Rotterdam 1:1, Tilburg - Ajax Amsterodam 1:3, Zwolle - Haag 2:0.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. PSV Eindhoven 9 8 0 1 29:8 24 2. Ajax Amsterodam 10 7 1 2 26:8 22 3. Zwolle 10 6 3 1 17:10 21 4. Arnhem 9 5 3 1 20:8 18 5. Feyenoord Rotterdam 10 5 2 3 18:11 17 6. Alkmaar 9 5 1 3 14:12 16 7. Excelsior Rotterdam 10 4 2 4 13:14 14 8. Heerenveen 9 4 2 3 13:18 14 9. Haag 10 4 1 5 9:13 13 10. Utrecht 9 4 1 4 13:18 13 11. Almelo 10 3 3 4 15:17 12 12. Venlo 10 3 3 4 12:16 12 13. Twente Enschede 10 3 0 7 13:15 9 14. Groningen 9 2 3 4 12:15 9 15. Tilburg 10 3 0 7 11:22 9 16. Breda 9 2 1 6 9:17 7 17. Roda Kerkrade 10 2 1 7 9:21 7 18. Sparta Rotterdam 9 1 3 5 6:16 6

Ruská liga

Výsledky 15. kola: Tula - CSKA Moskva 1:0, Rostov na Donu - Spartak Moskva 2:2.



Tabulka Tým Z V R P S B 1. Petrohrad 14 8 5 1 23:6 29 2. Lokomotiv Moskva 14 9 2 3 20:11 29 3. CSKA Moskva 15 7 4 4 15:10 25 4. Jekatěrinburg 14 5 7 2 17:13 22 5. Spartak Moskva 15 5 7 3 22:20 22 6. FK Krasnodar 14 6 3 5 17:14 21 7. Tula 15 6 2 7 15:17 20 8. Kazaň 14 5 3 6 16:12 18 9. Rostov na Donu 15 4 6 5 14:14 18 10. Ufa 14 4 6 4 11:15 18 11. Groznyj 14 5 2 7 15:20 17 12. Perm 14 4 4 6 7:9 16 13. Dynamo Moskva 14 3 5 6 11:14 14 14. Tosno 14 3 5 6 12:16 14 15. Chabarovsk 14 2 6 6 10:18 12 16. Machačkala 14 3 3 8 15:31 12

Slovenská liga

Výsledky 14. kola: Žilina - Zlaté Moravce 2:0 (14. Káčer z pen., 90. Mráz), Michalovce - Podbrezová 2:1 (6. Žofčák z pen., 17. Koscelník - 28. Jedinák), Nitra - Prešov 2:0 (66. Balaj z pen., 68. Ivančík), Slovan Bratislava - Senica 2:2 (7. Sekulič, 33. Mareš z pen. - 46. Duga, 49. Podhorin), Ružomberok - Dunajská Streda 1:1 (85. Kružliak z pen. - 21. Živkovič).



Tabulka Tým Z V R P S B 1. Trnava 13 11 0 2 24:9 33 2. Žilina 14 9 0 5 33:19 27 3. Slovan Bratislava 14 7 5 2 32:21 26 4. Nitra 14 7 4 3 16:8 25 5. Dunajská Streda 14 7 4 3 20:16 25 6. Ružomberok 14 6 5 3 24:15 23 7. Trenčín 13 6 3 4 30:21 21 8. Zlaté Moravce 14 6 1 7 17:19 19 9. Michalovce 14 4 2 8 12:18 14 10. Podbrezová 14 3 1 10 11:23 10 11. Prešov 14 2 2 10 11:37 8 12. Senica 14 0 3 11 10:34 3

Švýcarská liga

Celý zápas odehráli Marek Suchý i Tomáš Vaclík za Basilej. První jmenovaný dostal žlutou kartu už ve třetí minutě.

Výsledky 13. kola: FC Curych - Basilej 0:0, Lausanne - Thun 1:3.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Young Boys Bern 12 8 2 2 27:10 26 2. Basilej 13 6 4 3 20:12 22 3. FC Curych 13 5 6 2 15:10 21 4. St. Gallen 12 5 3 4 17:22 18 5. Grasshopper Curych 12 4 5 3 20:17 17 6. Lausanne 13 4 4 5 22:25 16 7. Thun 13 4 2 7 22:25 14 8. Sion 12 3 4 5 12:16 13 9. Lucern 12 2 5 5 14:20 11 10. Lugano 12 2 3 7 11:23 9

Turecká liga

David Pavelka z Kasimpasy odehrál celé utkání a pomohl tak k vítězství nad Göztepe.



Výsledky 10. kola: Genclerbirligi - Malatyaspor 0:1, Basaksehir - Akhisar 2:1, Alanyaspor - Besiktas 1:2, Kasimpasa - Göztepe 3:1.



Tabulka Tým Z V R P S B 1. Galatasaray 9 7 2 0 20:6 23 2. Basaksehir 10 6 2 2 16:13 20 3. Besiktas 10 5 3 2 16:11 18 4. Kayserispor 9 5 2 2 14:10 17 5. Göztepe 10 5 2 3 21:18 17 6. Akhisar 10 5 2 3 18:15 17 7. Fenerbahce 9 4 3 2 17:12 15 8. Malatyaspor 10 4 2 4 16:17 14 9. Bursaspor 9 4 1 4 16:13 13 10. Sivasspor 9 4 1 4 14:14 13 11. Alanyaspor 10 3 2 5 20:22 11 12. Kasimpasa 10 3 2 5 16:19 11 13. Antalyaspor 9 2 3 4 11:15 9 14. Trabzonspor 9 2 3 4 17:22 9 15. Karabükspor 9 2 2 5 11:16 8 16. Genclerbirligi 10 2 2 6 12:21 8 17. Konyaspor 9 2 1 6 9:13 7 18. Osmanlispor 9 2 1 6 13:20 7

Skotská liga

Fotbalisté Celticu Glasgow vyrovnali svůj sto let starý rekord v neporazitelnosti v domácí ligové soutěži. Po dnešní domácí remíze s Kilmarnockem (1:1) neprohráli svěřenci Brendana Rodgerse už 62 utkání v řadě.

Rodgers udělal před úterním zápasem Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov několik změn v sestavě, vyrovnání rekordní mety to ale nijak neohrozilo. „Hráči si zaslouží veškeré uznání, vždyť je to stoletý rekord. Během 17 měsíců jsme se dostali až na takto vysoké číslo, 62 utkání. Myslím, že jsme 56 vyhráli a jen šestkrát remizovali - to je fenomenální úspěch a jen ukazuje, jak vysokou úroveň hry moji hráči předvádějí,“ řekl severoirský trenér.

Celtic vyrovnal rekordní sérii z let 1915 až 1917. Trenér Willie Maley tehdy se svým týmem prohrál po téměř roce a půl právě až s Kilmarnockem. Současné mužstvo pod vedením Rodgerse může rekord překonat v příštím kole, v němž se představí na hřišti týmu St. Johnstone.

Výsledky 11. kola: Hearts - Glasgow Rangers 1:3, Aberdeen - Ross County 2:1, Celtic Glasgow - Kilmarnock 1:1, FC Dundee - Hamilton 1:3, Motherwell - Hibernian 0:1, Partick Thistle - St. Johnstone 1:0 (čisté konto T. Černý).