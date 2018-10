Plzeňská juniorka i v deseti vyhrála v Youth League nad AS Řím

Zvětšit fotografii Plzeňský Václav Míka (vpravo) se raduje z gólu na hřišti AS Řím. | foto: FC Viktoria Plzeň

dnes 17:21

Fotbalisté Plzně do 19 let vyhráli v Youth League na půdě AS Řím 4:3 gólem Tomáše Kepla v poslední minutě. Viktoria v tu dobu hrála v deseti bez vyloučeného Václava Svobody. Západočeši navázali na úvodní remízu 1:1 s CSKA Moskva a po dvou kolech jsou ve skupině G na druhém místem za Realem Madrid.

Plzeň přitom v Římě prohrávala už 1:3, když v úvodu druhého poločasu dvakrát inkasovala. Pak ale po úniku snížil Kepl a další dva góly hostům sudí neuznal kvůli útočným faulům. V 72. minutě Keplovu akci zakončil dorážkou Pihrt. V závěru se Plzeň spíše bránila, ale v poslední minutě se povedlo Keplovi opět utéct římské obraně a dokonal obrat. Pro Plzeň získal historicky první vítězství v Youth League, kde v roce 2013 prohrála ve skupině všech šest zápasů. UEFA Youth League pro fotbalisty do 19 let 2. kolo AS Řím - Viktoria Plzeň 3:4 (1:1)

Branky: 13. Simonetti, 48. Bouah, 50. D’Orazio - 62. a 90. Kepl, 21. Míka, 72. Pihrt. ČK: 80. Svoboda (Plzeň).

Sestava Plzně: Mařík - Svoboda, Gabriel, Míka, K. Žilák - Pek (89. Hranáč), Šulc, Petr (85. Plecitý) - Selnar (85. Vrba), Kepl, Hezoučký (57. Pihrt). Trenér: J. Žilák. Tabulka Tým Z V R P S B 1. Real Madrid 2 2 0 0 7:2 6 2. Plzeň 2 1 1 0 5:4 4 3. CSKA Moskva 2 0 1 1 2:5 1 4. AS Řím 2 0 0 2 4:7 0