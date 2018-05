Další hvězda míří do USA, Rooney se údajně dohodl s DC United

Fotbal

Zvětšit fotografii Wayne Rooney slaví gól Evertonu. | foto: AP

dnes 15:18

Anglický fotbalista Wayne Rooney odehraje v neděli nejspíš poslední utkání v Premier League. V létě by totiž měl zamířit do Spojených států, podle zpráv britských médií se dohodl na přestupu do DC United.

Rooneyho zástupci vyrazili do USA vyladit podmínky a sám hráč je ochotný opustit Everton, píše BBC. Zatím se nicméně jedná o dohodu ústní, bývalý kapitán a nejlepší střelec anglické reprezentace zatím kontrakt do konce ročníku 2020 se čtyřnásobným vítězem Major League Soccer nepodepsal. Sky Sports předpokládá, že Rooney do hlavního města Spojených států v létě zamíří a stane se nejlépe placeným fotbalistou v organizaci DC United. Tým z Washingtonu se 15. července přesouvá na zbrusu nový stadion Audi Field pro dvacet tisíc diváků a rád by na něm Rooneyho představil. Letní přestupní termín se v MLS otevírá o pět dní dříve. Rooney se přitom do Evertonu, klubu, který ho vychoval, vrátil loni v létě po třinácti sezonách v Manchesteru United, kde se stal legendou. Z dvouletého kontraktu zatím ukrojil polovinu, proč najednou odchází pryč? Hovoří se o sporech s trenérem Samem Allardycem, jehož budoucnost v Evertonu je rovněž nejistá. Týmy z MLS měly o Rooneyho zájem už minulý rok, po konci v Manchesteru jednal agent dvaatřicetiletého fotbalisty Paul Stretford s několika kluby. K dohodě došlo až nyní, Everton by měl svého nejlepšího střelce inkasovat 12 milionů liber (přibližně 348 milionů korun). Do Spojených států před měsícem zamířil Rooneyho bývalý manchesterský spoluhráč Zlatan Ibrahimovic, jenž je hvězdou Los Angeles Galaxy – tam mimo jiné hraje rovněž bývalý anglický reprezentant Ashley Cole. MLS se v minulých letech stala domovem slavných fotbalistů na sklonku kariéry, namátkou: David Beckham, Thierry Henry, Andrea Pirlo, Frank Lampard. V současnosti tam působí třeba Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire), David Villa (New York City) či Sebastian Giovinco (Toronto). Od února hostuje ve Philadelphii Union také český záložník Bořek Dočkal.