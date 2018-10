Rooney se trefil dvakrát a dotáhl D.C. United do play off MLS

Wayne Rooney z D.C. United slaví svůj gól proti New York City FC.

Věhlasný anglický fotbalista Wayne Rooney vystřílel D. C. United postup do play off americké ligy MLS. V předposledním kole zařídil dvěma góly výhru nad New York City 3:1.

Rooney vytáhl tým z Washingtonu už na páté místo Východní konference jen o skóre za Philadelphii, která doma i s Bořkem Dočkalem v sestavě prohrála 0:1 s New York Red Bulls. Když Rooney přicházel v červenci do Washingtonu, patřil jeho celek k nejhorším na Východě. Jenže v sestavě s jednou z nejvýraznějších postav anglického fotbalu v historii v 19 zápasech prohráli D.C. United jen čtyřikrát. V posledních devíti zápasech přemožitele nenašli a posledních pět dokonce vyhráli. Rooney se na tom podílel 12 góly a sedmi asistencemi, osm branek dal v posledních šesti duelech. Proti New Yorku otevřel skóre už v osmé minutě po přihrávce Argentince Luciana Acosty, který se sedmnáctou asistencí v sezoně dotáhl na nejlepšího nahrávače soutěže Dočkala. Poté Rooney potvrdil výhru z penalty. Fotbalisté D.C. United slaví v MLS postup do play off. Naopak další fotbalové hvězdě Zlatanu Ibrahimovicovi a jeho Los Angeles Galaxy hrozí předčasný konec sezony. Poslední postupové místo drží Salt Lake s jednobodovým náskokem na Galaxy, ale má už odehrané všechny zápasy a horší skóre. Los Angeles tak k postupu potřebuje bodovat v duelu s Houstonem.