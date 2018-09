S Watfordem slaví i Elton John. Je tohle nový Leicester? ptá se Anglie

Spíš ano. Nebo snad té hře čísel, kterou vesele sdílejí fanoušci na sociálních sítích, věříte? Že by Anglii po třech letech znovu šokoval outsider?

Začátek mu vyšel nad očekávání: Watford je po čtyřech odehraných zápasech Premier League jedním ze tří stoprocentních týmů. Před reprezentační pauzou porazil dokonce i Tottenham (2:1) a v sobotu jej čeká utkání proti Manchesteru United.

Premier League Program 5. kola SOBOTA 15. ZÁŘÍ:

Tottenham - Liverpool (13.30)

Bournemouth - Leicester (16.00)

Chelsea - Cardiff (16.00)

Huddersfield - Crystal Palace (16.00)

Manchester City - Fulham (16.00)

Newcastle - Arsenal (16.00)

Watford - Manchester United (18.30) NEDĚLE 16. ZÁŘÍ:

Wolverhampton - Burnley (14.30)

Everton - West Ham (17.00) PONDĚLÍ 17. ZÁŘÍ:

Southampton - Brighton (21.00)

„Skvělý start,“ smekl trenér příštích soupeřů José Mourinho. „Sice hráli tři zápasy doma, což je výhoda, ale předvedli velmi dobré výkony. A já jim gratuluji.“

Vůbec je to zajímavý příběh, jaký momentálně Watford píše.

Byť v létě téměř neposílil a naopak přišel o Richarlisona, šikovného Brazilce, kterého koupil Everton, patří k největším překvapením v soutěži.

A to nejen výsledkově, ale především herně.

Také proto se nejen bookmakeři nesměle ptají: není tohle nový Leicester?

„Prožíváme absolutně fantastický vstup do sezony. Ovšem na druhou stranu: jsou to teprve čtyři zápasy,“ varuje trenér Javi Gracía.

Ve Watfordu je od ledna a jako první kouč od roku 2014 v klubu dokončil a začal následující sezonu. V ní ho vedení soutěže vyhlásilo trenérem měsíce srpna.

Také proto fanoušci sní, kam až je v téhle sezoně dovede.

Pro Watford by bylo mimořádným úspěchem třeba jen to, kdyby pronikl do první desítky. Nemluvě o Evropě. V ní klub z londýnského předměstí hrál jen v roce 1983, kdy v Poháru UEFA vypadl po výsledcích 2:3 a 0:4 ve třetím kole se Spartou.

Watford tenkrát patřil slavnému britskému hudebníkovi Siru Eltonu Johnovi, který je v klubu dodnes čestným prezidentem. A od roku 2014 se po něm na stadionu Vicarage Road jmenuje i jedna z tribun.

Zkrátka: pořád je fanouškem číslo jedna. Když Watford předminulou neděli ve zmiňovaném zápase porazil Tottenham, s fotbalisty triumf oslavil i v kabině. „Občas to tak dělává. Je skvělý, v celé Anglii nesmírně respektovaný,“ přiblížil obránce Daryl Janmaat.

A Elton John následně prostřednictvím sociálních sítí hráčům vzkázal: „Miluju vás a jsem na vás hrdý.“

Majitelem Watfordu není od roku 2002, posledních šest let klub patří italské rodině Pozzů. Ta vlastní také Udinese a do předloňska měla i Granadu, její anglická akvizice jí však dělá radost ze všech největší.