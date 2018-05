Třetí proti čtvrtému týmu jara. Jihlavě jde o záchranu, Spartě o Evropu

Sparta hraje v Jihlavě od 17.30. Pokud zvítězí, alespoň do víkendu se bodově dotáhne na třetí Olomouc, s níž hraje za týden v důležitém utkání předposledního kola na Letné.

„Chceme vyhrát všechny zápasy, co zbývají, a uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl do kamery klubové televize sparťanský obránce Costa.

Třetí místo je mimořádně lákavé zejména proto, že se z něj po středečním triumfu Slavie v domácím poháru bude s největší pravděpodobností postupovat rovnou do základní skupiny Evropské ligy. (podrobnosti o postupovém klíči českých klubů do evropských pohárů čtěte zde)

Boj o evropské poháry Mužstvo Z V R P S B 1 Plzeň 27 18 5 4 47:20 59 2 Slavia 27 15 8 4 44:16 53 3 Olomouc 27 13 10 4 34:20 49 4 Jablonec 27 13 8 6 42:25 47 5 Sparta 27 12 10 5 41:25 46

„V Jihlavě musíme eliminovat hloupé ztráty míče. Věřím, že už jsme poučení z porážky na Baníku a navážeme na dobrý výkon se Zlínem,“ uvedl kouč Pavel Hapal.



Jenže pozor: Sparta naposledy venkovní zápas vyhrála 21. října v Jablonci a od té doby sedmkrát ztratila. V tabulce venkovních zápasů ji patří sedmá příčka.

Vysočina Jihlava - Sparta pátek 17.30, rozhodčí Berka, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy

Jihlava: Rakovan - Vaculík, Buchta, Štěpánek, Schumacher - Mara - Fulnek, Urblík, Dvořák, Zoubele - Ikaunieks. Sparta: Nita - Zahustel, Kaya, Štetina, Costa - Stanciu, Kulhánek, Kanga, Plavšič - Šural, V. Kadlec.

„Každý zápas je úplně jiný a nějak se vyvíjí. Bylo by samozřejmě krásné, kdybychom navázali na loňskou výhru nad Spartou. Cesta za úspěchem povede přes maximální koncentraci, nasazení a dodržování pokynů či herních prvků, na kterých s týmem po celou dobu pracujeme,“ uvedl Michal Šmarda asistent jihlavského trenéra.

Sparta se v posledních zápasech spoléhá především na přínos rumunského záložníka Nicolae Stancia, který je s šesti góly a třemi asistencemi druhým nejproduktivnějším mužem v týmu. A to přitom přišel až v lednu!

„Velice dobře zahrává standardní situace, což je velká zbraň. Soupeř se teď musí být udělat faul před velkým vápnem,“ pochvaluje si kouč Hapal.

Také pro Jihlavu je páteční zápas nesmírně důležitý. Byť na jaře válí, po Jablonci a Slavii získala nejvíc bodů - dokonce i víc než Sparta, stále nemá na konci tabulky nic jistého.

Na jaře už doma porazila Slavii, vyhrála v Plzni i v Liberci, přesto ji od sestupových příček dělí jen tři body.

„Víme, že nás čeká těžký zápas. Jihlava hraje o záchranu. Navíc proti Spartě každý odevzdá maximum,“ řekl Costa.