Čeká mě sankce, mám jít hráčům příkladem, uvědomuje si Svědík

Odchod kouče Svědíka nepřipadá v úvahu Stává se z toho pomalu určitý kolorit. Kdykoliv se v některém z prvoligových týmů chystají změny v realizačním týmu, jednou ze zmiňovaných možností nového muže na lavičce je trenér FC Vysočina Martin Svědík. Podle posledních spekulací by o 44letého kouče mělo mít zájem Slovácko, které se během reprezentační pauzy rozloučilo s Michalem Kordulou. „Jsem rád, že je zájem o trenéra, kterého jsem vybral. Je vidět, že jsem vybral dobře,“ říká s úsměvem ředitel FC Vysočina Jan Staněk. „Tím, že pan Svědík je opravdu kvalitní, je těch spekulací celá řada. Nemluví se jen o Slovácku, ale i o jiných klubech.“ Situace je však taková, že aktuální lídr druhé ligy nepočítá s tím, že by ho úspěšný muž měl opustit. „Nejednáme o ničem a ani to nepřipadá v úvahu,“ prohlašuje Staněk. „Nevidím jediný důvod, proč by měl odcházet,“ vzkazuje šéf FC Vysočina.