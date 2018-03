Vyražená penalta, přesto gól. Zaspali jsme, řekl hradecký gólman Ottmar

Událost ze 31. minuty druholigového utkání Hradce v Praze na Viktorii Žižkov jako by přesně charakterizovala to, co se v něm odehrávalo: chvilkové záblesky Hradeckých jasně převyšoval výkon domácích, kteří vyhráli 2:0.

„První poločas dobrý nebyl vůbec, druhý nebyl o moc lepší, Viktorku jsme nijak neohrozili,“ musel přiznat kapitán hradeckého mužstva, které se už v sobotu vydá do Pardubic k prestižní dohrávce úvodního jarního kola.

Před derby jste si náladu asi moc nespravili. Co s tím?

Musíme si i z tohoto zápasu vzít to dobré, i když tam toho popravdě moc nebylo. Takže se z toho spíš poučit. Fanouškům slibujeme, že se na to dobře připravíme. Uděláme maximum, abychom Žižkov odčinili, zkusíme vyhrát.

Hlavně v prvním poločase se váš tým trápil, vidět dvě tři přesné přihrávky za sebou bylo téměř nemožné. Možná to zavinil terén, jak byl obtížný?

Byl, možná na tom svůj díl měl, ale výkon záležel na nás. Po mrazivé noci byl i přesto, že trávník byl vyhříván, zmrzlý. Pořadatelé sice ledovou krustu rozbili, ale zůstaly tam kusy ledu, od kterých míč odsakoval. I proto jsme si to nechtěli vzadu moc komplikovat a chtěli jsme hrát spíš u soupeře. To se ale moc nepovedlo.

Naopak, velmi brzy jste se dostali pod tlak, z kterého přišla penalta. Zaslouženě?

Bohužel ano. Po centru náš obránce míč nezasáhl úplně přesně, dostal se ke Kuchtovi, o kterém jsem sice věděl, ale měl jsem strach, aby nevystřelil. On to udělal dobře, penalta byla v pořádku.

Tu jste vyrazil, když jste si počkal ve středu brány. Dopředu jste to tak zamýšlel?

Viděli jsme Podrázkého minulou penaltu i tu předtím, nějak jsme to s Karlem Podhajským (trenér brankářů - pozn. autor) vyhodnotili a takhle jsem se rozhodl. Vyšlo to, škoda, že když jsme penaltu bezprostředně přežili, tak jsme trochu zaspali. Zápas to hodně ovlivnilo.

Stejně jako brejk na začátku druhé půle, kdy vás domácí potrestali poté, co odvrátili vaši velmi slibnou standardní situaci.

To bohužel pro nás vyřešili skvěle. Nejdřív jsme asi trochu špatně dostoupili odražený míč a oni rychle vyjeli a pak to celé včetně zakončení vyřešili perfektně.

Co tenhle výsledek pro vaše postavení v druholigové soutěži znamená?

Nic zásadního v tom, že bychom měli spadnout někam dolů. Bohužel jsme ale nepotvrdili dobrý začátek jara, v němž jsme porazili Budějovice. Zápas s Viktorkou ale byl na hřišti soupeře, s těžkým soupeřem, který se přes zimu dost posílil a na jaře se mu daří. Myslím si, že tady moc týmů vyhrávat nebude. My teď musíme koukat dopředu, zapomenout a připravit na Pardubice. Bude proti nám znovu hodně nažhavený soupeř. Na Žižkově hrál tým vedený naším bývalým trenérem a s několika hráči, kteří v Hradci dříve hráli, teď to v Pardubicích bude také těžké.