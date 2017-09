Zachránil bod, i tak zlínský Vukadinovič litoval: Slavia byla k poražení

Bod s mistrem po remíze 1:1 nakonec bral, ze hřiště ale odcházel s pocitem, že jeho tým mohl získat více. „Tentokrát byli k poražení. Nehráli tak dobře jako jindy. Měli jsme docela dost šancí,“ podotkl bývalý hráč Slavie.

Penaltu jste proměnil suverénně. Co vám před ní běželo hlavou?

Věřil jsem si. Byl jsem určený, vzal jsem si balon a hned jsem věděl, co chci udělat.

Laštůvka ale směr vystihl.

Utáhnul jsem to k tyči. Myslím, že na míč nesáhl. Jsem rád, že jsem to takhle trefil. Příště to ale budu muset asi zvednout více nahoru.

Mrzí vás tyčka z finiše hodně?

V Plzni jsem netrefoval bránu z vyložených šancí. Kouknul jsem na brankáře, dobře si pokryl prostor. Viděl jsem malinké místo u přední tyče, bohužel to skončilo na tyči.

Po prostřídání ve druhé půlce vám prospěl přesun ze zálohy do útoku. Souhlasíte?

Všechny zápasy po návratu ze Sparty jsem hrál na hrotu kromě Evropské ligy proti Tiraspolu. Ekpai hraje dobře na pravé straně, takže trenér mě dává doleva. Musím si na to trošku zvyknout, ale nevadí mi to. Hlavně, že jsem v ofenzivě. Jestli zleva, nebo zprava, je jedno.

Jak se vám hrálo proti bývalému spoluhráči Jugasovi?

Vždycky je to s ním tvrdé, bolí to. Ale je to férové, není zákeřný. Podal vzadu dobrý výkon. Je to vítězný typ. Škoda, že jsme mu nesebrali všechny body.

Neříkal jste si, proč ho rozhodčí nevyloučil?

Stáhl ho (Diopa) ve vyložené šanci, měla to být červená. Bohužel to takhle posoudil, nedá se nic dělat.

Poletí se vám do Moskvy k zápasu s Lokomotivem lépe?

Důležité je, že jsme neprohráli a udrželi domácí neporazitelnost. Bylo důležité, že jsme bodovali, protože předtím jsme ztratili v Plzni. Musíme body přivézt i zvenku, zatím se nám hraje dobře jenom doma.