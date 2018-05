Nechci se loučit porážkou v derby, říká Vukadinovič

Kubala si k derby „odskočí“ od učení Před týdnem si od učení „odskočil“ do Plzně, kde svým druhým ligovým gólem zaskočil favorita sahajícího po titulu a svému Slovácku naopak remízou přiblížil záchranu. V sobotu Filipu Kubalovi zpříjemní vrcholící přípravu na maturitu krajská bitva proti Zlínu. Je pravděpodobné, že osmnáctiletý útočník bude opět v základní sestavě. „Zahrát si derby je velkou motivací. Je to hodně prestižní,“ říká Kubala. V podzimním derby jste nastoupil jen na dvě minuty, přesto jste stihl skórovat. Vzpomínáte?

Samozřejmě. Byl to můj první ligový gól. I když nebyl takový, jaký bych si představoval. Prohráli jste 1:2, zato nyní v Plzni jste přispěl k remíze 1:1.

Z té branky jsem měl mnohem větší radost. Dostali jsme se díky ní do vedení, přestože nás Plzeň hnala celý zápas. A i konečný bod byl pro nás vzhledem k vývoji soutěže důležitý. Filip Kubala ze Slovácka v pádu odebírá balon Dannymu ze Slavie. Derby se Zlínem prožíváte, přestože nejste úplně místní?

Pocházím sice ze Smilovic u Třince, ale jsem ve Slovácku už od žáků a od té doby jsme každé derby brali prestižně. Hraje za Zlín někdo z vašich tehdejších protivníků?

Často jsem hrával derby proti Patriku Hellebrandovi, ale ten už je tady. Nikdo z mého ročníku ve Zlíně není, vsadili na hráče odjinud. Ale pořád je to derby. Minimálně pro nás je to velmi důležitý zápas, ve kterém uděláme vše pro výhru. K záchraně v lize by vám stačila remíza, Zlínu by taky hodně pomohla. Co říkáte na to, jak na ni sázkové kanceláře snížily kurz?

Trenér nám už říkal, že se objevily takové spekulace. Pro nás to vůbec není téma, máme derby, to je vždycky nejdůležitější zápas sezony, pro nás i pro fanoušky. Chceme vyhrát. Pociťujete blížící se derby v ulicích města?

Já se teď připravuji na maturitu, takže toho venku moc nenachodím. (směje se) Kdy vás maturita na uherskohradišťském gymnáziu čeká?

Písemnou část jsem zvládl, ústní přijde na konci měsíce, po posledním ligovém zápase v Jablonci. Každý den přijdu z tréninku a musím se učit. Máte čas na spánek?

Úplně v pohodě. Po tréninku není málo času. Jaký jste student?

Na gymnáziu průměrný. Maturuji z matematiky, češtiny, zeměpisu a angličtiny. Nejbližší je mi matematika, už při nástupu na gympl jsem měl úplně jasno, že si ji vyberu. Nejtěžší bude asi zeměpis, i když i ten mě baví. Taky angličtinu mám rád.