Český fotbal volí šéfa. Nejspíš ale bude dál platit: tady je Berbrovo

Náčelník, jak se Berbrovi přezdívá, nadiktoval armádě svých služebníků, kdo má předsednické volby vyhrát. Kdo? Martin Malík, šéf organizaci STES, jež fotbalu spravuje marketingová a televizní práva.

V červnu byl plán stejný – a překvapivě nevyšel.

Volby skončily bez vítěze, což nezaujatá část veřejnosti vnímala jako pat s příchutí vítězství. Berbr totiž nevyhrál.

Proti jeho scénáři se postavila moravská část delegátů, která ve všech třech kolech podpořila zkušeného diplomata Petra Fouska, jenž se proti Berbrově diktatuře rozhodl bojovat znovu. I proto by se dnešní mítink dal nazvat zápasem totality a demokracie.

Podle všeho demokracie prohrává.

Pro obyčejné fanoušky je to asi těžko uchopitelné téma, tak zkusme naznačit, o co se jedná. Jakmile z vedení asociace zmizel mocný Miroslav Pelta, kterého sfoukla aféra s podezřelými státními dotacemi, je fotbal bez předsedy, což je samozřejmě průšvih. Proto dnes v sále nymburského sportovního centra usedne 202 delegátů a budou hlasovat o budoucnosti. Vše proběhne bez gólů, penalt či ofsajdů, přitom mluvíme o fatálním dni.

Rozhodne se, v jaké atmosféře bude fotbalové hnutí pokračovat. Zatím se vše odehrává v Berbrově režii a atmosféře strachu.

Český (čti Berbrův) tábor má jasno: skoro bez výjimky volí Malíka, který sice odmítá, že by byl Berbrovým koněm, ale nelichotivou nálepku vnímá.

Moravský tábor preferuje – nikoli jednoznačně – soupeře Fouska.

Znovu nelze vyloučit, že volby skončí patem, ale jestli se Čechy s Moravou aspoň na něčem shodnou, je to fakt, že bezvládí posílá fotbal dál a dál do bažin.

Do problému se důrazně vložila i evropská asociace UEFA, jež pohrozila, že další nedohoda může znamenat sankce: „Váš dvoukomorový systém je nesmyslný!“

Zatímco tvůrci fotbalových stanov považovali dvoukomorový systém za pojistku demokracie, UEFA si z pozice nadřízeného dupla. Sankce, které Česku v nejhorším případě hrozí, by mohly kluby odpálit z evropských pohárů a národní tým z kvalifikací.

Nejen František Jura, šéf Prostějova, varuje: „Další provizorium je neúnosné. Fotbal se potřebuje zvednout, pojďme se přestat hádat.“ Jenže bez hádek to nepůjde. Už na ranním startu se očekává zásadní spor o změně stanov.

Obě komory navrhují, jak propříště patovým situacím předejít. Česká strana vymyslela pro 4. volební kolo systém s prostým součtem všech hlasů, což by pro Moravu byla sebevražda. Moravský návrh ve stejné fázi voleb mluví o přepočtu na procenta, pro což zase nezvedne ruku protistrana. Čechy necuknou – a kdo by to udělal, bude mít problém s Berbrem.

„Nevzdáme se bez boje. Zkusíme se udržet co nejdéle to půjde, ale patem už to skončit nemůže,“ říká zdroj, který na Moravě pomáhá s vyjednáváním. Co z toho všeho plyne? Fousek nevyhraje, protože Berbr.

A aby vyhrál Malík, musí ho podpořit dostatečný počet hlasů z méně jednotné Moravy.

Bookmakeři mají jasno. Třeba v Tipsportu favorizují Malíka s nizoučkým kurzem 1,2 ku jedné a vysvětlením: „Diplomat Fousek má do české fotbalové reality dále.“

To sedí, fotbal má špinavý cejch a za očistou, kterou nutně potřebuje, se vydat nechce.

I když... Někdo asi chce, jen je v menšině. Během červnové valné hromady přišla moravská strana v zákulisí s návrhem, aby Berbr stáhl svou kandidaturu na místopředsedu a na oplátku nebudou trable se zvolením Malíka. Holt něco za něco. Reakci si asi umíte představit: „Zbláznili jste se?“

Podobné handly se očekávají i dnes. A další pat nepomůže nikomu.