Berbrova moc v českém fotbalu posílila: Moravo, mám tě v hrsti!

1. Kdo bude vládnout?

To se brzy uvidí. Manažer Martin Malík, šéf marketingové organizace STES, vyhrál sice až na druhý pokus, zato přesvědčivě. Z pohledu zkušeností, kontaktů a pracovního nasazení to nemusí být špatná volba.

Malík možná nemá v malíku celou fotbalovou problematiku, je však zběhlý ve sféře obchodu. „Je to klidná síla a člověk detailu,“ říkají o něm kolegové.

Jako hlava fotbalové asociace se ocitá v krajně ožehavé pozici. Nemůže vládnout sám, nemá k tomu mandát, potřebuje podporu fotbalové vlády čili výkonného výboru. „Nad naše osobní zájmy musíme povýšit fakt, že fotbal je jen jeden,“ pravil po zvolení.

Bohulibá slova by rezonovala víc, kdyby Malíka do nejvyššího místa neprosadil všemocný Roman Berbr. Co z toho plyne? Malík sice není Berbrova loutka, ale bude se muset podřizovat jeho síle, která je děsivá.

2. Posílil černokněžník Berbr?

Nepochybně. Fotbal se znovu ukázal jako nepoučitelný. Roman Berbr funkci českého místopředsedy obhájil s totální dominancí, dostal 117 hlasů ze 128 možných. Proti se postavily jen tři ligové kluby – Slavia, Dukla a Teplice, což slávistický šéf Jaroslav Tvrdík okomentoval: „Děkuji všem za odvahu. Ostatním blahopřeji, mají svoje vedení. Ostuda!“

Realita je taková, že jakmile bude Berbr potřebovat, nenarazí na odpor. Prosadí cokoli, protože ve výkonném výboru drží většinu. Kromě jiného tam sedí jeho manželka Dagmar Damková nebo dlouholetí kumpáni Liba s Votíkem. Klidně se znovu může otevřít budoucnost komise rozhodčích, kterou vede Polák Listkiewicz, což se Berbrovi příčí. Listkiewicze si vybral a po lítém boji uhájil bývalý předseda Pelta.

3. Jaký vliv má Pelta?

Když už jsme zmínili Miroslava Peltu, pořád je pro fotbal nanejvýš důležitou postavou. Byť čelí trestnímu stíhání z ovlivňování dotací na sport z ministerstva školství.

Na valné hromadě stačilo sledovat, jak 202 delegátů hltá jeho plamenná slova v lidovém balení. Pelta si stěžoval, jak ho zklamala bývalá ministryně školství Valachová nebo olympijský šéf Kejval.

Svůj problém nazval pseudokauzou, vychválil Berbra za to, že má „koule“, sepsul moravského místopředsedu Zlámala a všechny vyzval, ať volí Malíka. „Mám vás rád, čau,“ řekl na závěr a sál mu oddaně tleskal.

Mimochodem, podle ČT zasáhla dotační aféra dalšího člověka ze svazu. Martin Synecký, dnes již bývalý bezpečnostní manažer, je obviněn z toho, že Peltovi vyzradil nasazení odposlechů do jeho kanceláře.

4. Co zbylo Moravě?

Jen drobky, o které navíc časem přijde. Jak známo, o domácím fotbale rozhodují dvě komory, česká a moravská. Nedohodnou-li se, nastává pat. Jako při červnové valné hromadě. Jenže menší a nestálá moravská část dál slábne. Berbr, jemuž Morava v posledních 10 letech opakovaně komplikuje plány na převzetí neomezené moci, má ideální příležitost, jak nechtěného souseda nadobro vytlačit z klíčových rozhodovacích procesů.

5. Zůstanou dvě komory?

Kdo ví. Nový předseda tvrdí (možná diplomaticky), že se přiklání k zachování dvoukomorového systému. Skutečně to tak může dopadnout, jenže jakmile se změní stanovy, Morava by mohla o zbytek svého vlivu přijít tak jako tak. Čili primárně se teď v zákulisí nebude bojovat o (ne)zrušení dvou komor, nýbrž o nové stanovy.

6. Změní se stanovy?

Je to vysoce pravděpodobné. Vzpomeňte si, jak v Nymburce hřímal Hrihorij Surkis, ukrajinský místopředseda UEFA. V ruštině hrozil normalizační komisí, která dorazí z Nyonu a nekompromisně zařídí, aby už k žádnému patu nikdy nedošlo. Berbrovi se zastání u nadřízené organizace vyloženě hodí. Tím spíš, že tam pracuje jeho partnerka. Takže: když to s Moravou nepůjde po dobrém, UEFA už to zařídí.

7. Co může vymyslet UEFA?

Víceméně cokoli. Klidně český fotbal zavře do nucené správy, aby mu „pomohla“. Však to pan Surkis, člověk podezřelý z korupce, řekl jasně: „Staňte se poslušnými členy, jinak zasáhneme.“

8. Jak se vyřeší financování?

Problém s dotacemi od státu trvá. Fotbal neví, kolik milionů dostane, tudíž pořád musí spořit. Ale aspoň získal velkou naději, že bude brzy jasněji. Zaprvé má od úterý předsedu a zadruhé byl novým ministrem školství jmenován Robert Plaga. Čili nic nebrání k tomu, aby se začal připravovat plán.

9. Kdo místo Malíka?

Šušká se, že by na uvolněnou židli ředitele STES mohl usednout Miroslav Pelta. Mělo by to logiku, Peltovy kontakty jsou k nezaplacení. Malíkův přestup na svazovou židli by se však měl vyřešit méně provokativním způsobem.

10. Zůstane Jarolím u reprezentace?

Ano, má platnou smlouvu a (staro)nový výkonný výbor to měnit nebude. Každopádně, reprezentaci chce mít nový šéf Malík pod dohledem.