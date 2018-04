Fotbaloví bafuňáři se konečně dohodli, jak příště zvolí předsedu

„Jsem maximálně rád, že se podařilo touto shodou zažehnat příchod normalizační komise ze strany FIFA a UEFA a zároveň uchovat ve fotbale dvoukomorový systém,“ prohlásil předseda asociace Martin Malík.

Když se loni v prosinci delegáti, kteří rozhodují o složení výkonného výboru, sešli na mimořádné valné hromadě, zástupci Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) a Evropské fotbalové unie (UEFA) jim pohrozili tzv. normalizační komisí.

A to v případě, pokud by znovu nebyl zvolen předseda, jak se to stalo v červnu. Zásah z obou mezinárodních organizací by značně omezil rozhodovací pravomoce zdejších šéfů v českém fotbale.

Co musí schválit květnová valná hromada 1. Pro volbu předsedy Výkonného výboru platí

a) je zvolen v prvním kole, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů z české komory a nadpoloviční většina přítomných delegátů z moravské komory;

b) není-li zvolen v prvním kole, je ve druhém kole zvolen ten z kandidátů účastnivších se prvního kola, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů je nejvyšší;

c) není-li zvolen ani ve druhém kole, postupují do třetího kola ti z kandidátů, kteří získají nejvyšší stejný počet hlasů ve druhém kole, s tím, že ve třetím kole je zvolen ten z kandidátů, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů je vyšší;

d) v důsledku případné neúspěšné volby podle písmena c) z důvodu rovnosti hlasů je nutné mezi nezvolenými kandidáty s takto dosaženým rovným počtem získaných hlasů rozhodnout bezprostředně pro neúspěšné volbě losem. 2. Další změny stanov a) Počet členů Výkonného výboru FAČR volených českou komorou se zvýší o jednoho za krajské fotbalové svazy s tím, že nový kandidát se bude volit již na bezprostředně nadcházejícím zasedání valné hromady; počet členů Výkonného výboru za moravskou komoru se nemění;

b) Volba komisí ŘKM již nebude nadále podléhat schválení Výkonného výboru FAČR, který bude tyto komise napříště již pouze brát na vědomí. zdroj: FAČR

Moravská část delegátů se totiž odmítla vzdát své „vymoženosti“ při volbě předsedy. Pokud ona neschválila kandidáta, který prošel českou komorou, tak šéf asociace prostě zvolen nebyl.

Kvůli slabé pružnosti moravských šéfů v komunikaci i obstrukcím při jednáních docházelo k ostrým výpadům z české strany, především od místopředsedy Romana Berbra.

V minulých dnech se však obě strany konečně domluvily.

„Musím ocenit přístup zástupců české i moravské strany, pro oba subjekty nešlo o jednoduchou záležitost a oba musely shodně udělat ve svém přístupu k věci zásadní kompromisy. Za to patří všem zúčastněným velké díky. Myslím, že jsme ukázali partnerům i všem fanouškům, že dokážeme v zásadních věcech českého fotbalu táhnout za jeden provaz a z toho mám radost,“ zdůraznil předseda Malík, jehož zvolení se loni povedlo až na druhé valné hromadě.

Fakticky to znamená, že první kolo volby předsedy kopíruje předchozí systém. „Hlava“ asociace bude zvolena tehdy, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných delegátů z české komory a nadpoloviční většina přítomných delegátů z moravské komory.

Pokud by se však každá z komor snažila protlačit „svého“ adepta, ve druhém kole rozhodne prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách, čili zvítězí kandidát s nejvyšším počtem hlasů napříč českými i moravskými delegáty.

Třetí kolo se uskuteční v případě, pokud by dva kandidáti získali shodný počet hlasů. A platí, že vyhraje opět ten, který v součtu dostane nejvíc hlasů.

Pokud volbu nerozsekne ani třetí kolo, mezi nezvolenými kandidáty rozhodne los.

V praxi by však na náhodnou volbu dojít nemělo, rozhodnout by se mělo nejpozději ve druhém kole.

Navrhovanou změnu stanov ještě musí schválit nevolební valná hromada 24. května, což by měla být formalita.