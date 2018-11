Brankář Šrom před duelem s Ostravou: Žádnou zášť vůči Baníku necítím

To vše je však minulost. V neděli v derby budou stát na opavské straně. Nejčerstvější vzpomínky na Baník má Vojtěch Šrom. V letech 2014 až 2016 za něj odehrál 12 prvoligových zápasů.

V Baníku zažil i prvoligový debut, když v květnu 2014 v památném duelu v Olomouci se Sigmou, jejímž je odchovancem, střídal zraněného Jiřího Pavlenku. Baník tehdy otočil stav z 0:2 na 3:2 a urval důležité body k záchraně.

Jenže Baník v lednu 2016 před pádem do druhé ligy převzal Vlastimil Petržela a Šrom nepatřil mezi jeho vyvolené. A tak šel na hostování do Karviné a poté do Černo More Varna. Když už zvažoval konec kariéry, ozval se mu generální manažer Opavy Alois Grussmann. Načež Šrom se Slezským FC vybojoval postup mezi elitu a dostal v něm opět prvoligovou příležitost.

„Toho, že jsem se po letech znovu dostal do ligové branky, si nesmírně vážím,“ řekl devětadvacetiletý Vojtěch Šrom. „Doufám, že to vydrží co nejdéle.“

Na nedělní derby se těší. Tvrdí, že žádnou zášť vůči Baníku, byť z něj neodcházel v nejlepším, necítí.

„To utkání beru jako každé jiné, vážně to nebude nic specifického,“ podotkl. „Není to o tom, že bych něco proti nim měl, anebo oni proti mně. Ostatně s některými kluky z Baníku jsme pořád v kontaktu.“ Věří, že Opavští v domácím prostředí mají šanci uspět. Navíc když po příchodu trenéra Ivana Kopeckého zpevnili obranu a vrátili se k čtyřčlenné obranné řadě.

„Je to pomoc, že vzadu teď hrajeme ve více lidech,“ uvedl gólman. „Kluci blokují střely, takže tolik balonů se na mě nedostane. Musíme ale udržet i dobrou hru dopředu.“

V minulých dvou zápasech se Opavští po dvou duelech bez gólů rozstříleli, když hráli s Příbramí 5:0 a Olomoucí 2:2.