Já a dva góly? To je jako státní svátek, culil se jablonecký Kubista

„Já a dva góly? To je pro mě skoro jako státní svátek,“ říkal s úsměvem čtyřiadvacetiletý Vojtěch Kubista. „Hned jsem říkal rozhodčímu, ať si to tam pořádně zapíše a pamatuje si to, protože to se zase dlouho nestane. Já totiž na hřišti od střílení gólů zrovna nejsem.“

Od střílení branek je v Jablonci hlavně Tecl, který se také trefil dvakrát, ovšem Kubista ho parádně doplnil. Nejprve dal gól na 1:0, když si naběhl na centr zleva a zblízka z voleje nedal brankáři šanci, pět minut po změně stran skóroval podruhé po krásném technickém obstřelu přesně k tyči. „Na tu střelu jsem měl dost času i prostoru a chtěl jsem to takhle trefit. Bylo to cílené,“ tvrdil Kubista, který prý pomýšlel i na hattrick. „Když to lítalo nahoru dolů, tak tam nějaké prostory mohly být a párkrát mě to opravdu napadlo, ale určitě jsem se za tím zase nějak nehnal.“

Úterní pohárový duel přinesl divoké obraty ve skóre. Jablonec vedl, ale domácí dvěma zásahy ještě do poločasu skóre otočili na 2:1. Po změně stran však vtrhli Jablonečtí na trávník jako tajfun a třemi zásahy překlopili zase vedení na svoji stranu v poměru 2:4.

„Dostali jsme gól do šatny, což je vždycky nepříjemné, ale o přestávce jsme si něco řekli, že budeme výš napadat, budeme aktivnější a přineslo nám to tři góly. Jsem rád, že náš tým ukázal v tomhle případě sílu a charakter,“ popsal Vojtěch Kubista.

„Už jsme věřili, že výhru udržíme, i když jsme věděli, že když Olomouc bude nakopávat dlouhé míče na Chorého, tak to vždycky smrdí gólem. Jeden jsme pak od něj přece jen dostali, ale zaplaťpánbůh, že to nakonec takhle dopadlo naším postupem, který jsme si hodně přáli a jsme za něj moc rádi, protože cesta do pohárové Evropy je přes náš pohár relativně jednodušší než přes ligu a chtěli jsme v něm být i v jarní části,“ líčil Kubista.

Olomouc se v závěru hnala za vyrovnáním, které by znamenalo prodloužení. Hrála jen na tři beky, i ti šturmovali vpřed. Rázem přibývalo ostrých zákroků i strkanic, domácího asistenta trenéra Onofreje sudí Marek dokonce vykázal na tribunu.

„Ten konec už byl opravdu vynervovaný, emoce tam byly v závěru opravdu hodně velké, tvrdých zákroků bylo dost, takže myslím, že fanoušek agresivní hry si přišel na svoje. Třeba jako já,“ culil se Kubista.

Jako jabloneckého odchovance ho čekají velké emoce opět už tuto sobotu, kdy je na programu prestižní ligové Podještědské derby na libereckém stadionu U Nisy.