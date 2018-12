V Evropě trpíme neproměňováním šancí, lituje jablonecký Kubista

„Dozvěděl jsem se to od trenéra večer, den před zápasem po videu a samozřejmě jsem se na to strašně moc těšil, protože jsem zase po dlouhé době nastoupil v mistrovském utkání v základu,“ poznamenal pětadvacetiletý odchovanec jabloneckého klubu Vojtěch Kubista, jenž v základní jedenáctce zacelil mezeru po zraněném Jovovičovi, který z ní ve středu vypadl na poslední chvíli.

Jak jste prožíval svůj první start od první minuty v Evropské lize, navíc na domácím stadionu?

Ne, že bych byl ze začátku nějak nervózní, ale je fakt, že chvíli mi trvalo, než tam nějaká ta jistota přišla. Chvíli jsem se na hřišti rozkoukával, ale postupně jsem se cítil líp a líp.

Jak hodnotíte těsnou domácí porážku 0:1 s Rennes?

Po tom průběhu je to samozřejmě velké zklamání. Všichni jsme cítili, snad to není troufalé, že jsme po většinu zápasu dominovali. Oni, když už si něco vytvořili, tak to byly spíš přechody do brejku po našich chybách. A pak z jediné povedené střely dostaneme gól, zatímco my jsme si vytvořili šancí požehnaně, ale bohužel jsme ukázali to, co nás provázelo celý podzim v Evropské lize. Že trpíme jejich neproměňováním.

Dá se tedy říct, že domácí zápas s Rennes jakoby dokumentoval dosavadní vystoupení Jablonce v Evropské lize?

Bohužel, je to tak. Se všemi týmy jsme hráli minimálně vyrovnaně, ale chyběly tomu ty góly. Trápí nás to. V české lize třeba dáme dvakrát po sobě venku soupeřům šest branek, ale v té Evropské to máme zakleté a je to obrovská škoda. Myslím, že i pro všechny lidi tady v Jablonci. Byl to poslední zápas v Evropské lize doma a fanoušci by si určitě zasloužili, aby byl vítězný.

Bylo klíčové, že Doležal trefil v té velké šanci v prvním poločase v úvodu jen břevno?

Těžko se to říká takhle zpětně, ale myslím si, že kdybychom místo břevna dali gól, tak bychom asi neměli problém přidat druhý, ale nestalo se.

Jak velkou překážkou byl pro vás český gólman Tomáš Koubek v brance Rennes?

Sami jste viděli, že nás vychytal. Teď to většinou tak máme, že v lize u nás uděláme brankáře soupeře gólmanem kola a tohle bylo něco podobného.

Měl jste na hřišti ofenzivnější úkoly než normálně?

Bylo to tak. Trenér Rada mi říkal, že bych měl pomáhat Tomáši Hübschmanovi s Povym (Považancem) uprostřed, ale zároveň abych byl víc vysunutý dopředu a pomáhal Dolimu (útočníkovi Doležalovi) jako takový podhrot a chodil do těch vysokých balonů. Měl jsem se také snažit víc o presink a tlačit se do brány. To, jestli se mi to dařilo nebo ne, ať ale posoudí někdo jiný.

O naději na postup ze skupiny jste přišli po výhře Kyjeva v Astaně už před zápasem s Rennes, hrálo to nějakou roli?

Já si myslím, že ne. Věděli jsme, jak jsou karty rozdané a nemohli jsme to nijak ovlivnit. My jsme se všichni plně soustředili hlavně na to, abychom domácí zápas s Rennes zvládli a konečně v Evropské lize vyhráli. Uvidíme, jestli se podaří aspoň jednou za dva týdny v Kyjevě.