Sudí odvolal premiérový gól Vodháněla. Verdikt dopálil kouče Haška

Domácí reklamovali ruku, ale rozhodčí Příhoda přesto nejprve ukázal na střed hřiště a branku uznal. Po chvilce však dostal prý od čtvrtého rozhodčího Rejžka, který situaci od laviček viděl zřejmě lépe, do sluchátek avízo, že si Vodháněl při zpracování opravdu rukou pomohl a gól odvolal.

Hlavní hrdina této situace Jan Vodháněl tento verdikt po utkání potvrdil. „Byl jsem ve sprintu, těžko se to korigovalo a nebyl jsem si jistý. Hned po zápase jsem se koukal na fotku té situace s naším fotografem a podle ní si myslím, že se o ruku jednalo,“ uvedl 21letý Jan Vodháněl a ukazoval si na místo na paži těsně pod ramenem. „Radost trvala jen hodně malou chvilku. Pak jsem jenom koukal na hlavního rozhodčího, jak si ukazuje na vlastní ruku a signalizuje, že gól neplatí. To zklamání bylo v tu chvíli velké, jelikož by to byl můj první ligový gól,“ litoval Jan Vodháněl.

Odvolání už uznaného gólu však trenéra Pražanů Martina Haška pořádně dopálilo. „Ukázalo se, že video vlastně nepotřebujeme, protože rozhodčí si poradí i bez něj. Sudí nejprve uzná gól a pak ho odvolá. Nevím, na základě čeho. Asi mu to poradil některý z kolegů. Ale dva z nich to vidět nemohli. Přesto došlo ke změně rozhodnutí. Nejde mi o to, zda to byla ruka, nebo nebyla, ale že když sudí gól uzná, nemůže své rozhodnutí změnit na základě pokynu někoho jiného, kdo to nemohl vidět,“ láteřil Hašek na tiskové konferenci.

Situace s rukou nerukou Vodháněla to byla v bojovném duelu možná klíčová, protože po chvilce na druhé straně chyboval stoper Krch a Doležal svým druhým gólem v 79. minutě zpečetil výhru Jablonce 3:1.

Ruce hrály pro Bohemians v prohraném utkání zásadní zápornou roli. V 9. minutě totiž zahrál paží v pokutovém území Dostál a Trávník následně proměnil penaltu. „To bylo smolné, protože měl ruku od těla, byl v pohybu a za to nemohl, že ho míč trefil,“ podotkl Vodháněl.