Petržela a Zlín? Nic nevím, tvrdí trenér. A chtěl by pokračovat

„Když nebudu pracovat tady, budu pracovat někde jinde. Cítím se dobře, nic mě nebolí. Můj velký vzor je Alex Ferguson a ten by mi řekl, že jsem blbý, kdybych fotbalu nechal,“ pronesl Petržela po utkání s Libercem.

Co říkáte na to, že vás klub zatím nepotvrdil ve funkci pro příští sezonu?

Těžko se k tomu můžu vyjádřit, protože jsem svoji smlouvu nečetl. Majitel klubu Zdeněk Červenka mi řekl, že to ještě neviděl, aby si trenér nepřečetl svoji smlouvu.

Vážně jste ji neprostudoval?

Za mě to podepisoval právník, protože mě strašně seřval za moji smlouvu v Ostravě. Tak jsem mu řekl: Udělej ji lepší. Bylo mi řečeno, že jdu trénovat do Zlína na rok a půl s nějakou podmínkou. Mně se to nehodilo, protože jsem měl rozdělaných spoustu svých věcí, které jsem nestihl dodělat. Hlavou se mi tady honilo spoustu myšlenek. Šílené zprávy před zápasem s Baníkem, kauza černoch, soud... Když tohle všechno máte v hlavě, tak fotbal je někde na desáté koleji. Jsem zvyklý, aby byl na prvním místě. Bohužel jsem se k tomu nedostal.

Vedení Zlína bude o trenérovi jednat „S panem Petrželou si po posledním zápase s Libercem sedneme, všechno rozebereme a vyhodnotíme situaci. Budeme chtít znát i jeho názor. Nyní je předčasné cokoliv říkat.“ Tak se vyjádřil sportovní ředitel klubu Zdeněk Grygera v sobotním zápasovém buletinu na téma budoucnosti trenéra Vlastimila Petrželi ve Zlíně. O víkendu se strany nesešly, k jednání zasednou v týdnu. „Smlouva trenéra pořád běží. Všechno musíme nejdříve zanalyzovat,“ přidal se v neděli majitel klubu Zdeněk Červenka. V kuloárech se už přitom přetřásají jména možných nástupců . mimo jiných také exslováckého kouče Svatopluka Habance.

Do kdy chcete mít jasno?

Vůbec nic nevím. Chtěl jsem se zeptat Zdeňka Červenky (majitel klubu) bez ohledu na to, jestli odcházím, nebo neodcházím. Pokud je to tak napsané ve smlouvě, tak je to normální. Odpověděl mi, že zítra je zápas. Vyhrajte ho a pak se můžeme o něčem bavit. Myslím, že to proběhne velice rychle. Už v pátek mi volal jeden klub. Jsem takový, že bych vám to řekl všechno, ale nevím nic. Jde to kolem mě. Chci se teď na chvilku stáhnout na dům do Kácova. Všechno jsem tam nechal a mezitím mi tam narostla metrová tráva.

Cítíte, že tým potřebuje razantní řez?

Jsem spíše koncepční trenér. A jsme Zlín a z toho by se mělo vycházet. Tady hraje strašně málo místních hráčů, mělo by jich být daleko více. Na tom by to mělo být postavené a pak doplněné nějakými hvězdami. To je asi největší problém, který mezi námi bude. Vždycky jsem mužstvo vybudoval a pak se buď hráči prodali, nebo ne. Ale vždycky jsme hráli na špici. Nepamatuji se, že bych se dostal do takových problémů. Sem jsem přišel k hráčům, kterým jsem fotbalově nerozuměl. Nerad na to vzpomínám. Jsem rád, že to mám za sebou. Přesto musím říct, že lidsky byly vztahy mezi mnou a hráči báječné.

Povedlo se vám posunout tým, kam jste chtěl?

Je to kruté říct, ale přišel jsem před nejméně připravené mužstvo, jaké jsem kdy trénoval. Po všech stránkách. Hráči si absolutně nevěřili, to bylo hrozné. Neuměli si pomalu pořádně přihrát. Neznám trenéra, který by dokázal postavit mužstvo za měsíc. Ani za rok. V každém případě mužstvo trénuje jinak. V jiném tempu, v jiném nasazení.

Jean-David Beauguel ze Zlína (zády) střídá v utkání s Libercem, trenér Vlastimil Petržela jej chválí za třígólové představení.

Jaký hráč mužstvu chybí?

Dostáváme se do polemiky, do které se nechci dostat. Znám třeba Ibru (Traoré), kterého jsem sem doporučil. A není jediný. Když jsem se na něho jezdil dívat do Táborsko ve druhé lize, byla radost ho sledovat. On je ale divná povaha. Urazil se, nehrál, dokonce ani v béčku. Pak se objevil ve Zlíně, kde se znovu oživil. Pak se zase urazil, když ho někam neprodali. Ti kluci si to nedokážou v hlavě srovnat. Třeba pro Ekpaie bude strašně těžké se prosadit v kabině Plzně, která tyhle kluky mezi sebe nepřijímá. Čechy pochopíte hned, s těmi si to vyříkáte hned. Pochopit cizince je obtížné. Každý má v hlavě něco jiného.