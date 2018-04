Penaltová nápověda i nervy v závěru. Málem to se mnou seklo, řekl Petržela

Byl to nejpřekvapivější výsledek kola. Slavia, která mohla zmírnit plzeňský náskok, prohrála 1:2 s dosud nejhorším týmem jara Zlínem.

„Asi jsme Slavii zkomplikovali boj o titul, ale já myslím, že my ty body potřebovali víc,“ prohlásil Petržela po utkání, které mělo dramatický závěr.

Slavia se zrovna tlačila za vítěznou brankou, když ji Zlín v nastaveném čase po nepovedené standardce potrestal bleskovým protiútokem. Táhl ho Vukadinovič, zakončil Ekpai.

„Musím říct, že jako s bývalým útočníkem to se mnou málem seklo. Když jsem viděl, jak se Vukadinovič po tom sólu tlačí na stranu, kde má nejmíň prostoru a odkud už to nedostane do brány... Naštěstí tu akci dotáhl Ekpai, dostal míč a trefil to. Ale Vukadinovič to vyřešil hrozně,“ kroutil hlavou Petržela.

Ještě několik minut po zápase vypadal vynervovaně. Ale cítil úlevu: „Tenhle výsledek pro nás má neskutečný význam. Věděli jsme, že Baník vyhrál a my jsme to potřebovali také.“

Věřil jste, že utkání na Slavii můžete takhle zvládnete?

Věřil jsem bodu. Strašně jsem si to přál, ale znáte fotbal, tam se může stát všelicos. Vždyť Slavia poslední zápasy také dotahovala a otáčela, ale my jsme to v závěru riskli, nasadili druhé křídlo a to rozhodlo.

Čím to, že jste na rozdíl od Olomouce nebo Sparty nepustili Slavii do výraznějšího tlaku?

My od chvíle, kdy jsem přišel, pořád přidáváme a přidáváme. Celou reprezentační přestávku jsme trénovali dvoufázově, ale zase jsme se to snažili nepřehnat, abychom nepřestřelili. A kluci teď zvládnou daleko víc, i takticky drželi při sobě, byli kompaktní a Slavia se tam těžko dostávala.

V čem ještě byl výkon Zlína jiný než ty předchozí?

Když jsem mužstvo převzal, bylo na něm znát, že nemá vnitřní sílu. Pokud se zrovna nedařilo, nebyli schopni se zvednout. Ale tentokrát makali jak hrom a myslím, že to krásně zvládli a odbojovali. Navíc nám pomohlo, že se uzdravil Ibra Traoré a řada dalších hráčů, protože všichni procházeli tou chřipkou. Já ji měl dvakrát, tak si asi dovede představit, jak to tam vypadalo...

Jakou roli hrál výkon brankáře Zlámala?

Určitě pro nás byl podstatný. Velice dobře nás držel celý zápas, je to jeho práce. Myslím, že podal takový trošičku nadstandardní výkon.

Prý jste mu řekl, na kterou stranu má skočit, když bude kopat penaltu Milan Škoda.

To je pravda. Poradil jsem mu a chytil ji.

Jak jste to věděl?

Prostě jsem to věděl (smích). Víte, ještě když jsem byl o hodně mladší, dělal jsme si statistiky, kam kopou pokutové kopy praváci, a zjistil jsem, že devadesát procent z nich zakončuje doleva a jen málokdy riskují tu druhou stranu.

A co kdyby vás Zlámal neposlechl?

Tak by šel chytat Dostál (úsměv).

Radil jste mu i na případné další střelce? Třeba na Hušbauera?

To ne, protože jsem Pepu trénoval a u něho nikdy nevím, kam ten balon kopne. On totiž vůbec nezpevňuje nárt, to je úžasný, vážně! Vždycky do toho nějak plácne a pak mu to skončí někde v šibenici. Tam se to těžko předpokládá.

Za týden vás čeká souboj s Baníkem, bude to pro vás vzhledem k okolnostem pikantní utkání? Ostravu jste trénoval, teď ji zase vede Bohumil Páník, naposledy kouč Zlína.

Pro mě to bude zápas jako každý jiný. Jo, sice jsem už dostal spoustu provokativních esemesek od lidí z vedení Baníku, ale já na to nereaguju. Třeba kvůli fanouškům to bude možná divoké, ale my jim asi otevřeme celou tribunu na jedné straně, nemá cenu je nechávat za bránou. Mám s nimi dobrý vztah a nechci dělat problémy. Snad to dopadne dobře pro oba týmy, ale víte, oni už mají šanci jen malinkou.