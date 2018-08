Hrubého chvíle slávy. Penalta? Těžší byl zákrok proti Sýkorovi, líčil

Tehdy pomohl týmu k vítězství 3:1, tentokrát se radoval z výhry 2:0. A z čistého konta.

„Byl bych naštvaný, kdybych ho neměl. V posledních dvou zápasech jsem nulu ztratil pokaždé v devadesáté minutě,“ připomněl gólman Jablonce, kterému v závěrečných minutách na Slavii pomohla po střelách Baluty horní tyč a vzápětí i spoluhráč Lukáš Masopust, jenž vykopl z brankové čáry jistý gól.

Ještě předtím však Hrubý pomohl týmu. A to výrazně.

53. minuta. Zaváhání obránce Hovorky a rychlý brejk Slavie. Škoda nahrál Balutovi, ten před bránu z pravé strany poslal míč do tutovky Sýkorovi. Pohotový volej a perfektní zákrok Hrubého u bližší tyče.

„Z mého pohledu daleko složitější zákrok než ta penalta, která přišla potom a která je vždycky tak nějak víc vidět,“ líčil jablonecký brankář.

61. minuta. Rukou v šestnáctce zahrál ve zdi stojící Trávník, k pokutovému kopu se postavil kapitán Milan Škoda, ale střílel doprostřed. A na připraveného Hrubého nevyzrál.

„Samozřejmě, že mám nějaký mustr na to, kdo a kam penalty kope. Ale je toho tolik, že to je spíš o štěstí. Čekal jsem, že by to takhle mohl zahrát,“ popisoval Hrubý, který vzápětí ještě jednou výborně zasáhl.

62. minuta. Slávisté zůstali po neproměněné penaltě na dostřel. Měli rohový kop, po kterém z pravé strany pálil Sýkora. Hrubý byl na zemi včas.

„Nerad chválím jednotlivce, ale Vlasta Hrubý si za svůj výkon zaslouží velký respekt,“ řekl Petr Rada, jablonecký trenér.

„Zápas se nám povedl, Slavii jsme v první půli do ničeho nepustili, akorát po přestávce nás trochu zatlačili, to byla ta chvilka mojí slávy,“ smál se Hrubý.

Ryšavý brankář přispěl povedeným výkonem k jedenáctému ligovému utkání Jablonce proti Slavii bez porážky. Náhoda?

„Nevím, jak je možné, že se nám proti nim tak daří. Asi se na ně umíme dobře připravit, možná nám vyhovuje i tenhle stadion, atmosféra,“ přemýšlel v útrobách Edenu, kde ani na čtvrtý pokus neprohrál.

Vůbec poprvé ovšem odjel s čistým kontem.