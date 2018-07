Jablonecký brankář Hrubý: Zápasy se Spartou jsou vždycky vyhecované

„Vždycky chceme zvítězit, navíc hrajeme před domácím publikem. První kolo se nám v Ostravě nepodařilo, takže body potřebujeme zpátky,“ řekl brankář Vlastimil Hrubý, jeden ze dvou třicátníků v mladém jabloneckém týmu.

V čem spočívá hlavní síla Sparty?

Těžko říct. Už rok a půl prochází obměnou, pořád si to sedá a ještě to asi není podle jejich představ. Nevím, v čem je Sparta nejsilnější, ale fotbalisty má samozřejmě dobré, a když mají den a hrají týmově, tak jsou silní.

Jaké je to chytat proti tak nebezpečným hráčům, jako je třeba Rumun Stanciu?

Na jaře jsem zažil, jak mi to dal z trestňáku pěkně do šibenice. Je to hráč, který pálí z každé pozice a střely má těžké, je třeba se na něj připravit. Vím, jak zahrává trestné kopy, ale ze hry může skórovat prakticky kamkoliv.

Může pro vás být výhodou, že Sparta hrála ve čtvrtek předkolo Evropské ligy?

Nějakou roli to možná hrát bude, protože sparťané dost cestovali a čas na regeneraci je pro ně krátký. Uvidíme, v jakém rozpoložení k nám do Jablonce přijedou. Když to půjde, budeme se toho snažit využít.

Berete zápas se Spartou jako zkoušku na Evropskou ligu, kde vás čekají boje v základní skupině?

Samozřejmě zápasy se Spartou a ještě k tomu doma jsou vždycky vyhecované. Přijde hodně lidí a moc se na to těšíme. Určitě to bude jistý test toho, co nás čeká dál. Jde o body a o prestiž, budeme to chtít zvládnout.