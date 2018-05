Daníček o remíze Slovácka se Zlínem: Jsme za hlupáky

„Celosezonní cíl jsme splnili, ale jsem obrovsky zklamaný. Porazit doma Zlín a tím se zachránit, co by bylo krásnější?“ soukal ze sebe.

O výhru jste přišli gólem z penalty po vašem zákroku. Jak jste situaci viděl?

Takových soubojů mám ve vápně za zápas padesát. Dotkl jsem se Vukadinoviče, on spadl a rozhodčí to pískl.

„Vukadinovič řekl, že to zkusil? Tak to mu gratuluji. Ukázal, jaký je to frajer.“ Vlastimil Vlastimil Daníček, kapitán Slovácka

Vukadinovič mluvil o tom, že zkusil spadnout. Jak se vám to poslouchá?

Řekl, že to zkusil? Tak to mu gratuluji. Ukázal, jaký je to frajer. Jsem hrozně zklamaný, připadám si jako loutka. Čí? To nebudu komentovat.

Neměli jste zápas sami rozhodnout druhým gólem?

Jednoznačně. Jsme blázni. Jdeme dvakrát tři na jednoho, můžeme jít sami na gólmana, ale přihrávku dáme na druhou stranu. Kdybychom dali druhý gól, je po zápase, místo toho vypadáme jako blbci.

Jako byste takový vývoj tušil. Když jste vedli, při přerušené hře jste spoluhráče emotivně burcoval, ať neztrácejí koncentraci a neubírají na aktivitě.

Možná na některé trochu dolehl tlak. My starší tu situaci musíme vzít na sebe. Bohužel to dopadlo vyrovnáním. Každá taková zkušenost nás může posílit, musíme si z ní vzít velké ponaučení. Měli jsme hrát jednoznačně aktivněji.

Jak dlouho ve vás to zklamání bude?

To nevím, jsem opravdu moc smutný. Chybělo mi jen porazit doma Zlín a za jaro bych byl úplně v sedmém nebi. Jak jsme jej celé odmakali, kolik bodů jsme posbírali... Nikde se o nás nepíše, jdeme si svou cestou. Jsem hrozně zklamaný za kluky, že nám tento zápas nevyšel. Mohli jsme si to fantasticky užít, místo toho jsme za hlupáky.

Co říkáte na vtrhnutí fanoušků z Půchova na hřiště krátce po závěrečném hvizdu?

To je obrovská kaňka, k fotbalu to nepatří.