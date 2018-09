Gólů jsme teď dostali dost, přiznává slovácký kapitán Daníček

Co rozhodlo o prohře se Slavií?

Začátek jsme měli slušný, až do prvního gólu, který jsme dostali z ne úplně vyložené šance, po rohovém kopu. Je to trochu uklidnilo, vzápětí přidali druhý, což je uklidnilo úplně, už si víc věřili na balonu. Prohrávat 0:2 je proti Slavii těžké, ale chtěli jsme tam nechat všechno. Snad šlo vidět, že jsme to odmakali na 120 procent.

Proti Slavii je potřeba šance i proměňovat. Vyčítáte si, jak jste naložil s velkou příležitostí za stavu 0:2?

Je to tak, zase tolik šancí si proti Slavii nevytvoříme, abychom si je mohli dovolit neproměnit. Nejdřív jsem trefil hráče, pak jsem to měl uklidit pod víko, ale bohužel jsem přestřelil. Bylo by to po poločase třeba 1:2 a možná by zápas vypadal trochu jinak. Ale to je kdyby, na to se nehraje.

Jak se díváte na vyhecovaný závěr zápasu? Nebylo několik zákroků od vás i spoluhráčů za rozhodnutého stavu zbytečných?

Oni můžou kopat, a my ne? Pravý bek nám odrovnal levého beka. Já v tom nevidím rozdíl. Praha může, a Morava ne?

Při aktuálních třech prohrách v řadě jste inkasovali celkem devět branek. Hodně vás defenziva trápí?

Říká se, že je stejnou chybou nedat gól vepředu jako chybovat v obraně. My jsme proti Slavii šance měli, trefili jsme břevno, tyčku. Je pak jednoduché to svádět na defenzivu. Bráníme všichni, všichni si musíme plnit své úkoly. Ale musíme se na to víc zaměřit a zlepšit se. Je pravda, že těch inkasovaných branek je teď přece jen dost.

Podzim se vyvíjí tak, že pro vás bude velmi důležitý příští domácí zápas s Opavou, je to tak?

Je před námi ještě hrozně moc kol, ale body někde musíme sbírat. Každý zápas je důležitý, v každém jsou ve hře 3 body. Nedívám se na důležitost toho, co je někdy v budoucnosti. Do každého musíme jít s tím, že v něm jdeme sbírat body.

Upřímně, byla vůbec šance bodovat proti rozjeté Slavii?

Museli bychom mít lepší produktivitu, z ní jsme dostali lekci. Bodovat se dá s každým. Minule jsme tam uhráli plichtu, s obrovským štěstím. Tentokrát oni ukázali obrovskou sílu, proto to dopadlo 1:3.