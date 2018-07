Pardubice posílily obranu, na obhajobu třetího místa se neupínají

„Věřím, že na podzim budeme pokračovat v tom, co jsme načali minulý rok, a že se budeme pohybovat v horní polovině tabulky,“ uvedl Pitter. „Rádi bychom navázali na loňskou a předloňskou sezonu. Nechceme zapomínat na to, že jsme neměli dobrou jen tu minulou, ale také poslední půlrok té předchozí,“ připomněl poté Zavřel.



Soupiska Pardubic Brankáři: Milan Knobloch, Jiří Letáček, Nicolas Šmíd Obránci: Jan Prosek, Tomáš Čelůstka, Lukáš Zukal, Jakub Březina, Filip Kopřiva, Jakub Klíma, Martin Šejvl, Vojtěch Čmelík, Tomáš Lněnička Záložníci: Lukáš Kühnel, Emil Tischler, Tomáš Solil, Jan Jeřábek, Daniel Kovář, Ladislav Mužík, Adam Fousek, Pavel Sokol Útočníci: Roman Kašiar, Pavel Černý, Dominik Fusek, Michal Petráň, Dan Šafařík, David Huf Realizační tým: Jaroslav Novotný, trenér

Jiří Krejčí, trenér

Martin Shejbal, trenér brankářů

Jan Císař, vedoucí týmu

Petr Novák, masér

Matěj Čermák, masér

Tomáš Brož, lékař

Kádr jako obvykle prošel řadou změn, ať už se jedná o ukončená či s jinými oddíly nově dohodnutá hostování, o přestupy či přechod hráčů z dorostu výš.

Nejvýraznější změna však Pardubicím bezpochyby uškodí - odešel totiž jeden z klíčových mužů záložní řady Jan Řezníček, mozek řady útočných akcí. I Zavřel sám připustil, že hráče jeho úrovně, na nějž navíc byli spoluhráči zvyklí, prakticky nelze nahradit.

„Budeme si muset vychovat nového,“ poznamenal Zavřel.

Ale není zase tak zle. Jiná důležitá postava, krajní obránce Tomáš Čelůstka, totiž zůstává a Krejčí bude mít minimálně na podzim k ruce patrně čtveřici hostujících hráčů ze známých klubů: obránce Lukáše Zukala (Brno), Jakuba Klímu (Ml. Boleslav) a Vojtěcha Čmelíka (Sparta Praha) plus záložníka Emila Tischlera (Slovácko).

„Na jaře jsme měli problémy se složením obrany, zranil se Filip Kopřiva a museli jsme hodně improvizovat,“ řekl trenér Krejčí. „Ti tři obránci jsou na zkvalitnění zadních řad dostačující. Klíma mi trochu připomíná kombinaci (bývalých opor) Křapky a Pirocha. Zuky je ještě mladý fotbalista, ale má obrovskou perspektivu. A Čmelík je další levonohý hráč,“ uvítal kouč.

„Jsou to mladí kluci, kteří se chtějí zlepšovat a mají ambice. Takové do týmu potřebujeme. Svým výkonem podpoří starší hráče, jako jsou Honza Jeřábek nebo Pavel Černý, a dokážou se raketově zlepšovat,“ pokračoval Krejčí.

Vstupné do Pardubic Pod Vinicí: hlavní tribuna 80 korun, ostatní sektory 50 korun Ceny celosezonních permanentek (k zakoupení online): hlavní tribuna 950 korun, malá tribuna/stání 600 korun

Středopolař Tischler se mohl ukázat pouze při generálce Pardubic proti třetiligovým Zápům (výhra 4:0). „Bylo to hodně narychlo. Odehrál jenom poločas, ale nezklamal nás. Je to jiný hráč než třeba Dan Kovář. Další varianta do zálohy, nekazí balony,“ popisoval Krejčí.

Dohromady jeho mužstvo v předsezonní přípravě absolvovalo šest přátelských duelů.

„Spíš jsme se zaměřili na nácviky herních situací než vyloženě na nabírání kondice, protože příprava byla krátká. Ale ty zápasy určitě i kondiční charakter měly. Myslím, že jsme nachystaní,“ řekl trenér Pardubic vstříc prvnímu mistrovskému klání s Vítkovicemi, jež se hraje Pod Vinicí v sobotu od 10.15.