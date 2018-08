Jablonecký Jovovič: Soupeř Sparty? Kluci, co kopou srdcem, ne pro peníze

Ačkoli se mužstvo radikálně změnilo a mnozí kamarádi, se kterými kopal, se rozprchli po světě, vzpomínky ožívají. Když požádáme o rozhovor, ochotně přikývne: „Nema problema.“

Jen česky to zatím moc nejde. Musí si pomáhat směsicí angličtiny a srbochorvatštiny. „Nikdy by mě nenapadlo, že by Subotica mohla postoupit.“ Ale může!

Dnes stačí neprohrát o tři góly. Před úvodním zápasem Vladimir Jovovič prorokoval, že je Spartak Subotica téměř bez šance: „Devadesát ku deseti pro Spartu.“ A teď? „Myslím si, že Sparta je pořád favorit. Takže šedesát ku čtyřiceti.“

Vypadá to, že bývalému klubu nevěří, ale Jovovič je spíš opatrný. Moc dobře ví, že Subotica ještě nikdy v historii neodehrála tak znamenitý zápas. V novinách se tiskly bombastické titulky: Velika pobeda! Velké vítězství.

I Jovovič byl nadšený. Však si přečtěte, jak komentoval úvodní utkání týden poté.

Sparta - Spartak Subotica čtvrtek 2. srpna 19.00

„Kluci byli rychlejší, vášniví, hodně běhali a hráli disciplinovaně.“

„Byli motivovaní vůlí.“

„Ve všem byli vesměs lepší než Sparta, kterou jsem nepoznával.“

„Hráli jako tým.“

„To jsou mladí kluci, kteří hrají srdcem, ne pro peníze.“

Mimochodem, Vlado, co se vám vybaví, když se řekne Subotica? „Malý, neokázalý klub ze severu Srbska, který hodně staví na mladých hráčích. Srovnal bych ho třeba s Duklou. Ale minulá sezona vyšla, to hráli spíš jako Olomouc. Subotica se většinou drží někde uprostřed tabulky, ale snaží se vychovávat zajímavé hráče, které pak prodává do větších klubů. I mně v Subotici pomohli, protože jsem se tam rozehrál a dostal se do Jablonce.“

Také ve čtvrtek večer si Jovovič sedne k televizi a bude fandit. Bude fandit klubu, ve kterém hostoval z Crvene Zvezdy Bělehrad a který ještě nikdy nehrál hlavní fázi evropského poháru.

Možná se to nepodaří ani letos, ovšem postup přes Spartu do třetího předkola je velmi blízko: „Byl by to neskutečný úspěch jak pro klub, tak pro celý srbský fotbal.“