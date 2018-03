Suárez a Cavani? Těším se asi víc než naši stopeři, usmál se Darida

„Máme výborný servis, všichni se tu o nás dobře starají. My se musíme snažit, abychom podporu třeba i od místních lidí splatili,“ uvědomuje si Darida. „China Cup je trochu něco jiného než dva klasické přáteláky. Myslím, že jsou tu dobré týmy a je to pro nás výborná zkouška.“

Moc času na aklimatizaci jste v Nan-ningu neměli. Už jste se stihli s časovým posunem srovnat?

Už v letadle jsme se snažili přejít na místní čas a zkusit co nejvíc spát - abychom ztracený den nějak dohnali. Docela to funguje, sice jsme trochu utahaní, ale snad bychom mohli brzy usnout a spát celou noc.

Pro zápas to asi bude hodně důležité, že?

Určitě. Musíme se soustředit jen na výkon a ne se prát s vlastním tělem. Doufám, že to zvládneme, když tak si pomůžeme nějakým práškem. Chce to dobře se vyspat a správně se na utkání naladit.

Jak se těšíte na Cavaniho a Suáreze?

Já asi víc než naši stopeři, ti s nimi budou mít větší práci. My jim aspoň můžeme pomoct, když budeme aktivně napadat jejich rozehrávku, aby nedostávali balony, se kterými by si mohli lehce poradit. Potřebujeme jim to ztížit.

Kdo z nich je podle vás nebezpečnější?

To se opravdu těžko vybírá. Kdybych měl říct, tak asi Cavani. Jsou skoro na stejné úrovni, ale Cavani mi přijde ještě hladovější po gólech.

Navíc jste ho zažil jako soupeře, když jste za Plzeň nastoupil proti Neapoli. Jak na vás působil?

Ten zápas se nám celkově hodně podařil, znepříjemnili jsme to Neapoli i Cavanimu. Trochu to pak na něm bylo znát - když jsme vedli a jemu se nedařilo, mluvil s rozhodčím, pořád se hádal. Nebyl úplně stoprocentně koncentrovaný na výkon. O něco podobného se musíme snažit i zítra.