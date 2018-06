Blíž do červenobílého dresu. Coufal mluví o žhavém přestupu

Fotbalový přestup léta v české lize je, zdá se, rozřešen. Pětadvacetiletý pravý obránce se s reprezentací na kempu v Rakousku připravuje na středeční zápas proti Nigérii, ale v zákulisí se živě probírá jeho odchod z Liberce.

„Na reprezentaci to nemá vliv. Soustředím se jen na Nigérii, na fotbal. Co je mimo, si vyřeším ve svém osobním volnu,“ zdůraznil Coufal.

Při rozhovoru v lázeňském hotelu Laa Therme v pohraničním městečku Laa an der Thaya často připomínal, že smlouvu v novém angažmá podepsanou nemá, že ještě není hotovo.

Po některých dotazech s odpovědí nespěchal, pečlivě rozmýšlel, co může říct a co si nechat pro sebe.

Sám tvrdíte, že máte blíž do Slavie. Co rozhodlo, nebo podle čeho se rozhodujete?

Určitě ne peníze, jak píšete. Částka, která se objevila, je nesmyslná. Až to bude podepsané, chtěl bych se vyjádřit víc. Zatím nebudu říkat, co rozhodlo a co ne.

Jednání se Spartou jsou ukončená?

Momentálně ano.

Proč?

O tom asi později.

Převážilo pro Slavii, že tam jsou trenér Trpišovský a sportovní ředitel Nezmar, kteří vás do loňska vedli v Liberci?

Byl to jeden z faktorů, určitě.

Řešil jste chystaný přestup i se spoluhráči z reprezentace?

Probíral jsem to s hodně lidmi. Vím, že ve Slavii je super parta hlavně českých hráčů. Ze Sparty se může zdát, že to tak není. Ale co vím, tak se tam taky tvoří. Volal jsem sparťanům, slávistům, pozitivnější ohlasy jsem měl od slávistů. To byl taky jeden z faktorů.

Během reprezentačního soustředění bydlíte na pokoji se sparťanem Šuralem. On vás nepřesvědčil?

Bavili jsme se, chtěl, abych šel za ním do Sparty. Říkal mi, proč bych si měl vybrat ji, samé pozitivní věci. Ale to zůstane na pokoji.

Ovlivnilo vás, že Sparta poslední sezonu zkazila? Že kvůli mnoha cizincům je to v českých poměrech přece jen jiný klub?

Toho jsem se trochu bál. Česká liga je specifická v tom, že abyste udělali úspěch, potřebujete v kabině partu, která si to umí vyříkat, vyřešit mezi sebou. Podívejte se na Plzeň, nebo loni na Slavii. Co jsem mluvil s klukama z reprezentace, tak v zahraničí je to něco jiného. Nechodí se tam společně na večeře, každý si jde po svém. Ale já zůstávám v Česku.

Cítil jste z obou stran stejný zájem?

Dá se to tak říct, ale pak to začalo převažovat na jednu stranu.

Nastal okamžik, kdy se to ve vás převrátilo od Sparty ke Slavii? A kdy?

Byl tam určitý okamžik, ale to nechci komentovat.

Loni v utkání Liberce se Spartou jste měl s protihráči drsnou kontroverzi, především s Ben Chaimem. Vzpomněl jste si na to, když jste se rozhodoval?

Abych byl úspěšný, pro úspěch svého týmu udělám všechno. Třeba i to, že soupeře rozhodím. Ben Chaim přišel jako velká hvězda, chtěli jsme mu to znepříjemnit jako komukoli jinému, což se povedlo. Kdybych byl ve Spartě, ve Slavii, udělám to samé. Na hřišti jsem jiný než v osobním životě

Když jste jednal se Spartou, řešilo se to?

Určitě bych se neomlouval. Stalo se to na hřišti, to by tam taky mělo zůstat. Když to někdo neunese, je to jeho problém.

Slavia měla problém s předchozím majitelem společností CEFC. Hrálo to roli?

To jsem vůbec neřešil, o to jsem se nestaral. Se Slavií jsem v té době byl sice v kontaktu, ale oficiální nabídku jsem neměl.

O vašem odchodu právě do Slavie se spekulovalo už v zimě. Jak to tenkrát bylo?

To málokdo ví, že jsem tam měl jít v únoru po prvním kole, když Slavia prohrála v Jihlavě. Ale nakonec jsme si v Liberci s panem Karlem a trenérem Holoubkem řekli, že by to nebylo vhodné, že za mě už neseženou náhradu, protože byl konec přestupního termínu. Pan Karl mi dal slovo, že v létě můžu na 99,9 procent odejít.

Jaké to pro hráče je, když o něj usilují obě pražská S?

Já si to hodně užíval. Když mě kdysi Baník vyhodil z mládeže, mohl jsem si tak akorát vybírat, na jakou půjdu školu. Byl jsem v Hlučíně a za sedm let se o mě zajímají nejpopulárnější české kluby. Jsem rád, kam jsem to dotáhl, jsem na sebe pyšný.

Kdy jste se pro odchod z Liberce rozhodl?

Jsem tam šest let, potřeboval jsem změnu. Liberec není vůbec špatný klub, dosáhli jsme velkých úspěchů, třikrát jsme hráli Evropskou ligu, vyhráli pohár. Ale poslední rok a půl jsem cítil, že bych měl jít dál. V zimě jsem měl Sivasspor, ale pro rodinu by to vůbec nebylo dobré řešení.

Zahraničí jste ale jako prioritu měl, ne?

Z Liberce jsem chtěl jít do zahraničí, ale všechno byly jen náznaky. A já chtěl mít jasno, než začne letní příprava. České kluby byly rychlejší, navíc z ciziny jsem nic konkrétního neměl. Že by přišli a řekli, chceme Coufala a nabízíme tolik a tolik.

Zatím nejdůležitější krok v kariéře byl přestup z Opavy do Liberce. Znamená současný odchod do Prahy víc?

Tenkrát jsem šel jako neznámý hráč z Opavy. A zrovna Theo Gebre Selassie odcházel do Brém a já se dostal pod tlak, že jsem jako náhrada za něj. Přitom to tak být nemělo, Liberec mě kupoval s výhledem do budoucnosti. Teď jsem v jiné pozici, něco jsem odehrál v lize, jsem v reprezentaci, je to jiná situace.

Tušíte, co vás čeká? Že se váš život hodně změní?

Jsem nastavený dobře, život je boj a já pořád s někým bojuju. Chci dokázat, že na to mám, že mě nic nerozhodí.

Kdy bude hotovo?

Mělo by to být otázkou nejbližších dnů. Doufám.

A prvním cílem bude postup do Ligy mistrů?

Kdybych šel do Slavie, tak ano. Liga mistrů je mým velkým snem, pořád na ni koukám, chtěl bych si ji zahrát.