Sledovaný přestup je dořešen, fotbalista Coufal se stal slávistou

Dvakrát měl nakročeno do Sparty: na startu své profesionální kariéry a nyní, kdy prožívá nejlepší období.

Ale do rudého dresu se z různých důvodů Vladimír Coufal neobleče, přestoupil totiž do Slavie.

„Povedlo se nám získat hráče, který hrál za poslední čtyři roky třikrát základní skupinu Evropské ligy. Prošel těžkými zápasy v Evropě proti silným soupeřům. Je to dobře vybavený krajní hráč,“ poznamenal slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Je to něco úžasného, skvělý pocit. Chtěl bych sem vrátit titul a rád bych si zahrál Ligu mistrů, hlavně pro skvělé fanoušky. Mnohokrát jsem tu hrál jako soupeř, v Edenu byla vždycky fantastická atmosféra, na to se moc těším. To, že jsem ve Slavii, pro mě hrozně moc znamená,“ vyznal se Coufal.

Radost neskrýval ani klubový šéf Jaroslav Tvrdík na svém twitterovém účtu. „Jsem zvědav, který klub to sestaví lépe. Vzadu Coufal, Jugas, Ngadui, Bořil. Tady sneseme i mezinárodní srovnání,“ myslí si Tvrdík.

Přestupem do Slavie se pro Coufala završila jedna část kariéry. Kdysi pro něj v Ostravě neměli místo, během hostování v druholigové Opavě zaujal Spartu, která ho v létě 2012 pozvala na zkoušku.

Neangažovala ho, na největší český klub ještě tenkrát neměl. Za několik týdnů už byl Coufal v Liberci. Po šesti letech, v nichž se vypracoval mezi nejlepší ligové krajní obránce a nakoukl do reprezentace, si ho Sparta vyhlédla znovu.

Jednal s ní, když všechno spělo k dohodě, přetáhla ho Slavia, jejíž trenér Trpišovský o něj hodně stál. Do prosince ho totiž vedl v Liberci. Teď se oba znovu sejdou v jednom týmu.

„Vláďa Coufal je dříč, který hraje na hranici sebeobětování. Je to kluk, který je pro mužstvo ochoten umřít,“ řekl Trpišovský.