Liberecký Coufal před derby s Jabloncem: Beru jedině vítězství

„Je to zvláštní zápas, který chci za každou cenu zvládnout už jen kvůli tomu, že jsem v Liberci pět a půl roku a vím, jak ho prožívají fanoušci. Nic jiného než vítězství neberu.“

Padají nějaké sázky mezi vámi a hráči Jablonce?

Já osobně si s nikým z Jablonce nepíšu, takže žádné hecování nebude. Ale možná něco s trenérem vypíšeme v kabině.

Naposledy jste vyhráli na Slavii. Dodá vám to sebevědomí?

To ano, ale jestli body se Slavií nepotvrdíme teď doma, tak budou k ničemu. Není nic staršího než včerejší úspěch, a pokud by se nám nedejbože nepovedl zápas s Jabloncem, na Slavii už si nikdo nevzpomene.

Na jaře šlo v derby jen o konečné umístění ve středu tabulky, teď ale oba týmy hrají nahoře. Jak moc to bude jiné?

Je pravda, že se tentokrát hraje o hodně. Hrozně bych si přál, aby po dlouhé době přišel plný stadion. Má být zima, tak to snad lidi neodradí.

Co říkáte výkonům Jablonce, který naposledy zaujal pohárovou výhrou 4:3 v Olomouci?

Upřímně řečeno, jsem trošku překvapený. Jablonečtí hrají opravdu hezký útočný fotbal, což jsem moc nečekal, protože měli nějaké problémy kolem pana Pelty. Hodně jim pomohl příchod Standy Tecla, který dal už šest gólů.

Jste čtvrtí, Jablonec šestý. Kdo z týmů má podle vás lepší aktuální formu?

Těžko říct. Myslím, že je to hodně podobné. Nám se povedly dva poslední zápasy, Jablonec sice prohrál se Spartou, ale v Olomouci v poháru zvítězil a navíc dal čtyři góly, což je neskutečně dobrý výsledek. Sami jsme v lize v Olomouci prohráli, a tak víme, jak se tam hraje těžko. Máme před Jabloncem respekt, ale ne přehnaný.

Ztrácíte pouhé dva body na druhé místo, což by po letních změnách čekal málokdo. Nejste taky trochu překvapený?

Od začátku jsme pracovali s pokorou a 20 získaných bodů po 11 ligových kolech je pro nás příjemnou odměnou. O pohárových příčkách ale zatím mluvit nechci. Beru to tak, že když získáme ještě deset bodů, tak jsme zachránění.