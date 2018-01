Karavajev po roce a půl odchází ze Sparty, míří do Nizozemska

dnes 13:36

Ani zpátky do Ruska, s Lokomotivem Moskva jednal loni v létě. Ani třaskavý přesun do Slavie, která o něm dřív uvažovala. Sparťanský fotbalista Vjačeslav Karavajev míří do Nizozemska.

Dosavadní spoluhráči v neděli odletěli na druhé soustředění, ale dvaadvacetiletý pravý obránce směr Španělsko nenabral. Po roce a půl ze Sparty odchází. „Jde o klub z nizozemské ligy, jednání spějí do finální fáze,“ řekl hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest International. Jméno klubu neprozradil. Z logiky věci lze odvodit, že fotbalista s reprezentačními ambicemi a Karavajevovým životopisem, byť poslední měsíce ve Spartě pravidelně nenastupoval, půjde do mužstva z lepší poloviny tabulky. Z dostupných informací z Nizozemska by mohlo jít o Alkmaar, kam před týdnem zamířil jablonecký útočník Mihálik, Arnhem či Utrecht. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Odchovanec CSKA Moskva se do Česka vydal už v létě 2014. Hostoval v Dukle, poté v Jablonci, a protože odváděl v obou týmech výborné služby, v srpnu 2016 ho koupila Sparta. Po jeho první sezoně ho spoluhráči zvolili nejlepším hráčem mužstva. Loni však odnesl špatný start do nového ročníku a nový italský kouč Andrea Stramaccioni poté na pozici pravého obránce vsadil na Ondřeje Zahustela. Karavajev odehrál jen kvalifikaci o Evropskou ligu proti Crvene zvezdě Bělehrad, v domácí soutěži pouze úvodní kolo proti Bohemians a v závěru podzimu byl v základní sestavě ve Zlíně. Předtím naskočil jen na dvanáct minut do duelu v Mladé Boleslavi. K tomu nastoupil v pohárových zápasech ve Znojmě a proti Baníku Ostrava. Víc startů už v rudém dresu nepřidá. Stejně jako Lukáš Mareček, jemuž sportovní vedení klubu oznámilo, že s ním nepočítá. Sedmadvacetiletý střední záložník vyjednává o přestupu do Belgie, podle informací tamních médií jde o Lokeren. I on by měl mít svou budoucnost brzy vyjasněnou, v klubu už je na zdravotních testech. V zimní přestávce ze Sparty odešel už Georges Mandjeck, jenž se po půl roce vrátil do Mét. Tam do konce sezony hostuje. Jonathan Biabiany a Marc Janko si hledají angažmá, i jim sportovní vedení oznámilo, že v plánech klubu nefigurují. Přestupy Jak se mění v zimě prvoligové kádry Za Spartu nebudou v jarní části nastupovat ani Néstor Albiach s Lukášem Julišem, kteří odejdou na hostování. O španělského ofenzivního záložníka má zájem Mladá Boleslav. Lukáš Vácha, který na podzim hostoval v Liberci, bojuje o návrat do prvního týmu v juniorce. Sparta si z hostování v Liberci stáhla odchovance Jiřího Kulhánka a Zinedina Mustedanagiče z Dukly, z dorostu dostal šanci v přípravě Václav Drchal a z juniorky Youssouf Dao. Úplně novou tváří je rumunský reprezentant Nicolae Stanciu z Anderlechtu Brusel.